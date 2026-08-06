У Могилеві-Подільському планують майже вдвічі підвищити тариф на воду. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило проєкт, згідно з яким загальний тариф може сягнути 86,84 грн за кубометр.

Тарифи на комунальні послуги у Вінницькій області продовжують переглядати — цього разу зміни торкнуться Могилева-Подільського, де місцевий водоканал ініціював майже двократне підвищення вартості водопостачання та водовідведення.

Як повідомляє видання «Могилів-Подільський Online», комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило проєкт нових тарифів. Чинні розцінки, які діють із 2019 року, вже не покривають фактичних витрат на надання послуг — нинішній тариф забезпечує лише 36,6% від реальної собівартості.

Підприємство пропонує встановити такі планові тарифи: централізоване водопостачання — 37,22 грн за кубічний метр (з ПДВ), централізоване водовідведення — 49,62 грн за кубічний метр (з ПДВ). У разі затвердження загальний тариф становитиме 86,84 грн за кубометр. Для порівняння: чинний тариф для населення — близько 45 грн за кубометр.

Основну частку в структурі собівартості — 74,8% — становлять витрати на заробітну плату працівників. Окрім цього, за останні роки суттєво зросли витрати на електроенергію, паливно-мастильні матеріали та сировину, необхідну для очищення води.

У «Водоканалі» наголошують: тариф для населення в Могилеві-Подільському не переглядався з 2019 року, тоді як в інших громадах Вінницької області його вже неодноразово коригували. Фактично місто опинилося в ситуації, коли ціна послуги роками залишалася замороженою, а витрати підприємства неухильно зростали.

Що робити споживачам

Остаточне рішення щодо нових тарифів ухвалюватиме виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради. До затвердження проєкт має пройти громадське обговорення, під час якого мешканці можуть подати свої зауваження та пропозиції. Стежити за перебігом розгляду можна на офіційному сайті міської ради та в офіційних повідомленнях КП «Водоканал».

Якщо нові тарифи затвердять, середньостатистична сім'я з трьох осіб, яка споживає близько 6-7 кубометрів води на місяць, платитиме приблизно 520-610 грн замість нинішніх 270-315 грн. Зростання — суттєве, однак водоканал аргументує його необхідністю підтримувати систему водопостачання в робочому стані.

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