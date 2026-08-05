Національний банк спростував заяви про нібито обов'язкове зазначення податкового номера та повного номера картки в квитанціях за комуналку. Розповідаємо, які дані насправді мають бути в платіжних документах.

НБУ посилив контроль за платіжними операціями українців — тепер регулятор роз'яснив, які персональні дані справді обов'язкові в квитанціях за житлово-комунальні послуги, а які — ні. Приводом стала заява АТ «Укрпошта» від 3 серпня про нібито нові вимоги Нацбанку щодо обов'язкового зазначення податкового номера та повного номера платіжної картки.

У НБУ назвали цю інформацію такою, що не відповідає дійсності, й надали офіційне спростування. Базові вимоги до оформлення платіжних документів діють ще з 2022 року — після набуття чинності Законом України «Про платіжні послуги» та Інструкції №163.

Більше того, зміни до Інструкції №163, які набули чинності в березні, не посилили, а навпаки — спростили порядок оформлення документів під час оплати комунальних послуг. Жодних окремих чи «особливих» вимог для «Укрпошти» регулятор не встановлював — правила єдині для всіх постачальників платіжних послуг, як банків, так і небанківських установ.

Які дані насправді потрібні в квитанції

Національний банк розмежовує два типи документів: платіжну інструкцію (для здійснення переказу) і власне квитанцію (документ, що підтверджує виконання операції). Для кожного з них діють свої правила:

Готівковий платіж — квитанція містить лише прізвище, ім'я та по батькові платника. Жодних додаткових персональних даних не вимагається.

— квитанція містить лише прізвище, ім'я та по батькові платника. Жодних додаткових персональних даних не вимагається. Безготівковий платіж — персональні дані платника взагалі не є обов'язковими реквізитами квитанції. Тобто вказувати ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи будь-які інші ідентифікатори не потрібно.

Окремо регулятор наголосив: номер платіжної картки в квитанції може зазначатися лише в маскованому вигляді — частина цифр прихована за символами. Такий підхід відповідає міжнародній практиці захисту платіжних даних, правилам міжнародних платіжних систем і вимогам стандарту PCI DSS. Твердження про обов'язковість друку повного номера картки НБУ назвав таким, що суперечить змісту нормативно-правових актів.

Що робити, якщо вимагають зайві дані

Якщо під час оплати комунальних послуг у відділенні чи через термінал від вас вимагають податковий номер або повний номер картки — це не відповідає вимогам НБУ. Ви маєте право:

відмовитися від надання зайвих персональних даних, пославшись на офіційну позицію Національного банку;

вимагати квитанцію в електронній формі замість паперової — законодавство це дозволяє;

звернутися зі скаргою до НБУ, якщо постачальник платіжних послуг порушує ваші права як споживача.

У зв'язку з публічними заявами «Укрпошти» Національний банк повідомив, що проведе перевірку практики оформлення документів цим постачальником платіжних послуг на предмет відповідності законодавству про захист прав споживачів.

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