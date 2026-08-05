У Вінниці триває прийом документів на грошову компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. Виплати покривають 55% різниці між новими і старими тарифами, однак оформити їх можуть не всі.

У Вінниці стартувала муніципальна програма «Вінничани важливі», яка дозволяє містянам отримати компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. Як повідомляє ВІТА ТБ, ініціативу запровадили після зміни тарифів «Вінницяоблводоканалу», щоб частково зменшити фінансове навантаження на домогосподарства.

Розмір компенсації становить 55% від різниці між новим і старим тарифами. Для домогосподарств із централізованим гарячим водопостачанням сума відшкодування — 113,82 грн на одну особу. Для осель без гарячого водопостачання компенсація вища — 149,56 грн щомісяця.

Отримати виплати можуть не всі. Програма розрахована виключно на вінничан, які не отримують державних пільг і не користуються житловими субсидіями. Якщо родина вже отримує субсидію на комунальні послуги, компенсація за воду їй не передбачена.

Як оформити компенсацію

Для оформлення виплат потрібно за попереднім записом звернутися до одного з трьох ЦНАПів Вінниці — за адресами: вулиця Замостянська, вулиця Брацлавська або проспект Космонавтів.

Пакет документів включає:

паспорти та ідентифікаційні коди всіх зареєстрованих або фактично проживаючих мешканців;

«Єдиний рахунок» від розрахункового центру;

реквізити соціального банківського рахунку або номер поштового відділення.

Внутрішньо переміщені особи додатково мають подати довідку ВПО та письмову згоду власника житла на отримання компенсації.

Важливо не зволікати з подачею документів. Якщо звернутися в період із липня по вересень, компенсацію призначать ретроспективно — з липня. При оформленні у жовтні чи листопаді виплати нараховуватимуть лише з місяця подання заяви, без перерахунку за попередні місяці.

Станом на сьогодні в ЦНАПах видано понад 17 тисяч талонів на попередній запис. Майже 9 тисяч мешканців Вінниці вже подали документи для призначення компенсації. Багатодітна родина Прокоф'євих, яка виховує трьох дітей, розповіла, що отримана сума практично повністю покриває їхні витрати на воду, дозволяючи спрямувати кошти на оплату інших комунальних послуг — газу та світла.