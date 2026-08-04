КП «Водоканал» повідомило про аварійне відключення водопостачання у Запоріжжі — без води опинилися 22 багатоповерхівки. Для мешканців організували підвезення питної води автоцистернами.

Комунальні проблеми у Запоріжжі набирають обертів — цього разу без водопостачання залишилися майже шість тисяч мешканців міста через аварійні ремонтні роботи.

Як повідомляє КП «Водоканал», 4 серпня об 11:15 тимчасово припинили водопостачання для 5800 запоріжців. Обмеження діятимуть до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Без води залишилися 22 багатоповерхових будинки — 13 п'ятиповерхівок та 9 дев'ятиповерхівок. Водопостачання відсутнє за наступними адресами:

вул. Портова: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 16а, 9а, 9б, 11а, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 19;

просп. Металургів: 2в.

Де взяти питну воду

Для мешканців організовано підвезення питної води автоцистернами. Вони розташовані за двома адресами на вулиці Портовій:

вул. Портова, 8;

вул. Портова, 15.

Коли відновлять водопостачання

У комунальному підприємстві наразі не називають точного часу завершення робіт. Водопостачання обіцяють відновити одразу після усунення пошкодження. Мешканцям рекомендують зробити необхідний запас води та слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах КП «Водоканал».

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Запоріжжі на 4 та 5 серпня: які адреси залишаться без електропостачання на багато годин.

Також Politeka повідомляла, без світла з ранку до вечора: за якими адресами будуть довгі графіки відключення у Запоріжжі на тиждень з 3 по 9 серпня.

Як повідомляла Politeka, графіки відключення світла у Запоріжжі на 1 серпня: де вводять тривалі вимкнення в суботу.