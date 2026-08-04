Новий графік руху транспорту в Києві залишатиметься чинним до завершення реконструкції.

Новий графік руху транспорту в Києві почне діяти з 1 до 24 серпня у зв'язку з реконструкцією інженерних мереж на вулиці Деревлянській, пише Politeka.net.

Як повідомили у КП «Київпастранс», на період виконання робіт тимчасово змінять маршрути тролейбусів №23, №28 та №31.

Обмеження триватимуть майже весь серпень. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти оновлені схеми, щоб правильно планувати свої поїздки та уникати зайвих затримок.

За тимчасовою організацією руху тролейбус №23 курсуватиме від вулиці Мрії до Повітрофлотського шляхопроводу. На час ремонту він працюватиме під позначенням 23-Д.

Маршрут №28 з'єднає проспект Свободи з Повітрофлотським шляхопроводом і отримав індекс 28-Д.

Тролейбус №31 також змінить напрямок. Він курсуватиме від вулиці Милославської до Повітрофлотського шляхопроводу під номером 31-Д.

У комунальному підприємстві зазначили, що новий графік руху транспорту в Києві залишатиметься чинним до завершення реконструкції на вулиці Деревлянській. Після закінчення робіт громадський транспорт повернеться до звичного режиму.

Мешканцям столиці рекомендують врахувати тимчасові коригування під час планування щоденних маршрутів. Це дозволить швидше дістатися потрібного місця та уникнути незручностей у період проведення ремонту.

Крім того, в Києві також повідомляли про подорожчання проїзду. Воно торкнулося кільцевої електрички.

Водночас усі чинні пільги залишаються без змін. Студенти й надалі матимуть змогу оформлювати квитки зі знижкою через офіційний застосунок, а пенсіонери та ветерани збережуть право на безкоштовний проїзний документ.

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