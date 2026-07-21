Подорожчання проїзду в Києві для кільцевої електрички пов'язане з серйозними причинами.

Подорожчання проїзду в Києві торкнеться пасажирів міської кільцевої електрички вже з 22 липня, повідомляє Politeka.net.

Після перегляду тарифів разова поїздка коштуватиме від 30 до 37 гривень залежно від способу придбання квитка.

Про це інформує АТ "Укрзалізниця".

Найвигідніше оплачувати проїзд через застосунки «Укрзалізниці» або «Київ Цифровий», де встановили тариф у 30 гривень. Під час використання валідаторів чи терміналів самообслуговування «Київ Цифровий» сума становитиме 34,20 гривні. Через термінали самообслуговування перевізника пасажири сплачуватимуть 36,70 гривні, а в касах або безпосередньо у роз'їзного касира — 37 гривень.

Водночас усі чинні пільги залишаються без змін. Студенти й надалі матимуть змогу оформлювати квитки зі знижкою через офіційний застосунок, а пенсіонери та ветерани збережуть право на безкоштовний проїзний документ.

У компанії пояснили, що подорожчання проїзду в Києві для кільцевої електрички пов'язане зі зростанням витрат на технічне обслуговування рухомого складу, ремонт, електроенергію та забезпечення стабільної роботи маршруту. За словами представників перевізника, нинішніх надходжень від продажу квитків уже недостатньо для покриття необхідних видатків.

Окремо в «Укрзалізниці» звернули увагу на проблему компенсації перевезень пільгових категорій. У компанії зазначають, що місто не відшкодовує відповідні витрати з 2021 року, а накопичена заборгованість лише від початку 2026-го вже перевищила 10 мільйонів гривень.

Разом із новими тарифами перевізник анонсував запровадження абонементів для тих, хто регулярно користується Kyiv City Express. Очікується, що вони дозволять суттєво скоротити витрати на щоденні поїздки після завершення технічної реалізації сервісу.

У компанії також наголосили, що, попри перегляд вартості, підвищення для міської електрички є помірнішим, ніж зміни тарифів у столичному громадському транспорті. За оцінкою перевізника, ціна проїзду на цьому напрямку збільшиться лише удвічі.

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