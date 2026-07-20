В Київській області з'явився новий графік руху приміських поїздів, про який попередили українців.

Новий графік руху поїздів в Київській області пов'язаний з виконанням ремонтних і технічних робіт на окремих ділянках колії, пише Politeka.net.

Пасажирам, які користуються приміськими електропоїздами на напрямку Миронівка — Фастів, варто звернути увагу на тимчасові зміни в русі. У зв'язку з коригуванням графіка руху по 6 серпня 2026 року низка рейсів курсуватиме за оновленим розкладом.

На сайті Південно-Західної залізниці зауважують, що варто завчасно перевіряти актуальний час відправлення та прибуття поїздів і враховувати зміни під час планування поїздок, аби уникнути запізнень та незручностей.

Новий графік руху поїздів в Київській області стосується електропоїзда №6237 Миронівка — Фастів-1, який відправлятиметься з Миронівки о 18:08 та прибуватиме до станції Фастів-1 о 20:20.

Упродовж маршруту поїзд здійснюватиме зупинки на станціях Карапиші, Карапиші ІІ, Лютарський, Ольшаниця, Бушеве, Рокитне, Житні Гори, Сухоліси, Чепеліївка, Бірюки, Томилівка, Роток, Біла Церква, Гай, Устимівка, Паляничинці, зупинний пункт 8 км та Фастів-2 відповідно до оновленого розкладу.

Також тимчасово змінено графік руху електропоїзда №6238 (№6023/6238) Фастів-1 — Миронівка. Згідно з новим розкладом, поїзд вирушатиме зі станції Фастів-1 о 17:25 та прибуватиме до Миронівки о 19:58, із передбаченими зупинками на всіх проміжних станціях маршруту.

Крім того, у зазначений період за зміненим графіком курсуватиме електропоїзд №6236 (№6005/6236) Фастів-1 — Миронівка. Відправлення зі станції Фастів-1 заплановане на 10:58, а прибуття до Миронівки — о 13:32. Поїзд також здійснюватиме зупинки на всіх проміжних станціях відповідно до скоригованого розкладу.

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