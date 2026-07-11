Поширеною помилкою є думка, що після досягнення 75 років людина отримує одразу кілька доплат для пенсіонерів у Київській області.

Передбачена система щомісячних доплати для пенсіонерів у Київській області, однак існують чітко визначені обмеження, через які надбавка може не призначатися, пише Politeka.net.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Сума доплати залежить від віку пенсіонера та кількості повних років. Розміри цих доплат переглядаються щороку під час індексації, яка зазвичай відбувається у березні.

Поширеною помилкою є думка, що після досягнення 75 років людина отримує одразу кілька доплат для пенсіонерів у Київській області. Насправді це не так. Попередня доплата скасовується, а замість неї призначається нова, більша. У підсумку пенсія зростає лише на різницю між цими сумами.

Водночас навіть після досягнення 80 років доплата може не нараховуватися. Це пов’язано з установленим обмеженням. Якщо загальний розмір пенсії разом з усіма надбавками перевищує 10 340,35 гривні, вікова доплата не призначається.

У більшості випадків перерахунок відбувається автоматично у місяць, коли людина досягає відповідного віку, і додатково звертатися не потрібно. Однак є ситуації, коли варто звернутися до Пенсійного фонду.

Наприклад, якщо після досягнення 70, 75 або 80 років протягом місяця розмір виплат не змінився. Також це актуально у разі помилок у документах щодо дати народження або після зміни виду пенсії, коли надбавка перестала нараховуватися.

Механізм таких доплат визначений низкою нормативних документів. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів від 24 лютого 2023 року встановлено актуальні розміри виплат та порядок їх індексації. Базові положення щодо запровадження цих надбавок закріплені постановою від 16 вересня 2020 року, а загальні правила виплати пенсій регулює закон про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

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