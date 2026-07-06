Графіки відключення світла в Київській області на 7 липня запроваджуються в межах планових робіт.

Графіки відключення світла в Київській області на 7 липня пов'язані з проведенням профілактичних робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла в Київській області на 7 липня запроваджуються в межах планового технічного обслуговування електромереж. Під час робіт енергетики перевірятимуть стан обладнання, модернізуватимуть окремі елементи мережі та усуватимуть потенційно небезпечні ділянки.

За інформацією енергетиків, найдовші обмеження 7 липня заплановані у Переяславі. Тут роботи триватимуть із 08:00 до 20:00, а без електроенергії тимчасово залишаться мешканці окремих будинків на вулицях:

Героїв Дніпра — 16, 30, 30А, 30Б, 32А

Іщенка Єфрема — 1, 10, 11, 12, 14, 1А/2, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

Кооперативна — 32, 34

Костюка — 30А, 30Б, 30В, 32А, 32Б, 34, 42, 44А, 50, 52

Лагерна — 29Г

Лагідна — 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 29Б, 29В, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 36/1, 36А, 38, 41, 42, 44, 46

Ластівкова — 2В

Литовська — 10, 16, 18, 2, 4, 6, 8

Лісова — 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 28-1, 36, 40, 42, 44, 5, 7, 9

Лозова — 10, 11, 15/а, 19, 2, 23-1, 29, 37, 39/1, 41, 5, 6, 9

Морська — 13, 15

Об’їзна — 16, 19

Соснова — 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 7, 9

Стрілецька — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Трубайлівська — 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 4, 6, 8

Широка — 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 2А, 2Б, 2Г, 5, 6, 7, 8, 9

пров. Костюка — 2

пров. Лагідний — 16А, 21, 23, 25, 26, 27

Того ж дня планові ремонтні роботи проводитимуться і в селі Гоголів. З 09:00 до 19:00 електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів на вулицях:

Князя Острозького — 0034, 0041

Л. Українки — 5

Молодіжна — 1, 10, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 17, 18, 19Б, 19В, 2, 20, 21, 22, 22А, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б/н

Преображенська — 1, 10, 12, 14, 16, 18, 1-А, 1В, 20, 21, 32А, 36, 3В, 3Г, 3-Д, 4, 6, 7, 8, 9

Приходько Надії — :0091

Ромашки Отамана — 12, 19

Сотницька — 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 5, 6, 9

Сулими Івана — 4

Ярослава Мудрого — 1

Крім того, масштабні ремонтно-профілактичні роботи заплановані у селі Шевченкове. Тут з 09:00 до 19:00 без електроенергії тимчасово залишаться споживачі, які мешкають за адресами:

1-а Кільцева — 10, 14

2-а Кільцева — 4А, 7А, 8

Ангеліної Паши — 1, 1А, 1Б, 2, 2Б, 3, 3Б, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Довженка Олександра — 1, 2, 3, 5, 7, 9

Кошового Олега — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 23

Учительська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 14

Хмельницького Богдана — 2, 4, 4/1, 5, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 39, 40, 48, 49, 51, 52, 56, 59, 61, 62, 63, 65, 69, 77

Чубинського Павла — 8

Шевченка — 1.

Джерело: Переяславська територіальна громада

Джерело: Великодимерська селищна рада

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