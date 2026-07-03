Графіки відключення світла в Київській області на 4 липня, в суботу, триватимуть за окремими адресами.

Українцям показали планові графіки відключення світла, що будуть тривати у Київській області на 4 липня, пише видання Politeka.net.

Графіки відключення світла в Київській області на 4 липня, в суботу, пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на енергетичних об'єктах. Такі заходи необхідні для технічного обслуговування мереж, модернізації обладнання та підвищення надійності електропостачання.

4 липня з 08:30 до 20:00 планові роботи виконуватимуться у селі Дем’янці. На час їх проведення електропостачання тимчасово припинять для мешканців низки будинків на таких вулицях:

Ганзі Володимира — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21/1, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41А, 41Б, 47, 49, 51, 53

Центральна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29Б, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

Шкільна — 1

Також з 09:00 до 19:00 профілактичні роботи проводитимуться у селі Залісся. Упродовж десяти годин без електроенергії залишаться споживачі на вулиці:

Резиденція — 1

Окрім цього, масштабні ремонтно-профілактичні роботи заплановані й у селі Михайлівка. Там 4 липня з 08:00 до 19:00 діятимуть тимчасові обмеження електропостачання. Відключення триватимуть до 11 годин і охоплять низку міських вулиць:

Героїв України — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44А, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54

Миру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29А, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 66

Набережна — 13

Надрічна — 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13

Поповича — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66.

Джерело: Переяславська територіальна громада

Джерело: Великодимерська територіальна громада

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