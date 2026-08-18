У Львові зареєстрували електронну петицію з вимогою скасувати нові тарифи на воду. Із серпня кубометр водопостачання та водовідведення коштує 56,38 грн — більш ніж удвічі дорожче, ніж раніше.

Виплати пенсіонерам у Львівській області — не єдина тема, що нині непокоїть містян. У Львові на порталі електронних петицій міської ради з'явилося звернення з вимогою скасувати нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, які почали діяти із серпня.

Петицію 17 серпня зареєструвала львів'янка Олеся Нікітіна. Вона просить скасувати рішення виконавчого комітету Львівської міської ради про встановлення тарифу на воду в розмірі 56,38 грн за кубометр. Як повідомляє видання «Варіанти», нові ціни діють із серпня й виросли більш ніж у 2,18 раза.

За новим тарифом водопостачання коштує 36,04 грн за м³, а водовідведення — 20,34 грн за м³. Для порівняння: попередній тариф, який діяв із 2022 року, становив 25,88 грн за кубометр. Тобто вартість базової послуги для львів'ян зросла більш ніж удвічі.

У тексті петиції наголошено, що середньостатистична львівська родина, яка споживає близько 9 м³ води на місяць, тепер витрачатиме приблизно на 275 грн більше щомісяця. Навіть за споживання 3 м³ щомісячний платіж зросте орієнтовно на 92 грн.

Авторка звернення також зауважує, що новий тариф, за інформацією міської влади, покриває лише поточні операційні витрати й не містить належної інвестиційної складової. На її думку, громадськість не отримала повної інформації про структуру собівартості послуг, рівень втрат води в мережах і можливості оптимізації витрат.

Як підтримати петицію про скасування тарифу

Підписати звернення можна на порталі електронних петицій Львівської міської ради. Станом на 18 серпня петиція набрала 14 із 500 необхідних голосів, тож до розгляду не вистачає ще 486 підписів. Якщо звернення набере 500 голосів, міськрада, згідно з порядком подання та розгляду електронних петицій, зобов'язана його прийняти або відхилити.

Нагадаємо, нові тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення виконавчий комітет Львівської міськради затвердив ще 24 липня. Електронні петиції у Львові запровадили 22 лютого 2016 року.

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