Щоосені українці згадують, коли переводять годинники на зимовий час, — і 2026 рік не став винятком. Перехід відбудеться в ніч проти неділі: о 4:00 ранку стрілки переведуть на годину назад.

Останні вихідні жовтня знову нагадають українцям про переведення стрілок. Перехід на зимовий час у 2026 році відбудеться в ніч із суботи 24 на неділю 25 жовтня.

О 4:00 ночі стрілки переводять на годину назад — на 3:00. Тобто ця година повторюється двічі, і неділя 25 жовтня триватиме 25 годин. Якщо ви заснете об 11-й вечора й прокинетесь о 7-й ранку, то фактично проспите 9 годин замість 8.

Власникам смартфонів і комп'ютерів турбуватися не варто: сучасні пристрої переходять на зимовий час автоматично. А ось механічні годинники й техніка без доступу до інтернету потребують ручного переведення стрілок.

Після переходу Україна змінить часовий пояс із UTC+3 на UTC+2. Саме зимовий час вважається для нашої території природним, тож у разі скасування сезонного переведення скасовувати мали б саме літній час.

Як переведення годинників впливає на організм

У перші дні після переведення деякі люди можуть відчувати втому, сонливість, труднощі із засинанням та зниження концентрації. Найважче зміну режиму переносять маленькі діти, люди похилого віку й ті, хто звик до суворого розпорядку дня.

Як легше адаптуватися до нового часу

Щоб швидше звикнути, варто кілька днів дотримуватися звичного часу сну й пробудження. Вранці корисно більше бувати на природному світлі, а ввечері — відкладати телефон і комп'ютер та не пити багато кави й інших напоїв із кофеїном.

Чи скасують переведення годинників в Україні

Питання скасування сезонного переведення залишається відкритим. У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який скасовує переведення годинників, однак для набуття чинності документ ще має підписати президент — а підпису досі немає.

Поки на документі не з'явиться підпис, від переведення не відмовляться. Тож цього року українцям знову доведеться згадати, коли переводять годинники на зимовий час, і вручну виправити механічні пристрої.