Каждую осень украинцы вспоминают, когда переводят часы на зимнее время, — и 2026 год не стал исключением. Переход состоится в ночь на воскресенье: в 4:00 утра стрелки переведут на час назад.

Последние выходные октября снова напомнят украинцам о переводе стрелок. Переход на зимнее время в 2026 году состоится в ночь с субботы 24 на воскресенье 25 октября.

В 4:00 ночи стрелки переводят на час назад — на 3:00. То есть этот час повторяется дважды, и воскресенье 25 октября продлится 25 часов. Если вы заснете в 23:00 и проснетесь в 7:00, то фактически проспите 9 часов вместо 8.

Владельцам смартфонов и компьютеров беспокоиться не стоит: современные устройства переходят на зимнее время автоматически. А вот механические часы и техника без доступа к интернету потребуют ручного перевода стрелок.

После перехода Украина сменит часовой пояс с UTC+3 на UTC+2. Именно зимнее время считается для нашей территории естественным, поэтому в случае отмены перевода отменять должны были бы именно летнее время.

Как перевод часов влияет на организм

В первые дни после перевода некоторые люди могут ощущать усталость, сонливость, трудности с засыпанием и снижение концентрации. Тяжелее всего смену режима переносят маленькие дети, пожилые люди и те, кто привык к строгому распорядку дня.

Как легче адаптироваться к новому времени

Чтобы быстрее привыкнуть, стоит несколько дней придерживаться привычного времени сна и пробуждения. Утром полезно больше бывать при естественном свете, а вечером — откладывать телефон и компьютер и не пить много кофе и других напитков с кофеином.

Отменят ли перевод часов в Украине

Вопрос отмены сезонного перевода остается открытым. В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект, отменяющий перевод часов, однако для вступления в силу документ еще должен подписать президент — а подписи до сих пор нет.

Пока на документе не появится подпись, от перевода не откажутся. Поэтому в этом году украинцам снова придется вспомнить, когда переводят часы на зимнее время, и вручную исправить механические устройства.