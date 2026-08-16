Пенсійний фонд України назвав три причини, через які пенсіонерам у Львівській області можуть призупинити виплати. Розповідаємо, як швидко поновити пенсію — зокрема онлайн.

Подорожчання продуктів у Львівській області вже вдарило по гаманцях, а тепер частина пенсіонерів регіону може тимчасово залишитися і без самої пенсії — Пенсійний фонд України має законні підстави призупинити виплати. У законодавстві визначено кілька ситуацій, коли кошти перестають надходити, а також передбачено порядок їх поновлення.

Чому ПФУ призупиняє пенсію: три основні причини

Відсутність операцій за банківською карткою понад шість місяців

Це найпоширеніша причина призупинення виплат. Якщо пенсіонер протягом шести місяців поспіль не знімав готівку, не оплачував покупки карткою та не здійснював жодних онлайн-операцій, банк повідомляє про це Пенсійний фонд. Виплату тимчасово призупиняють для додаткового захисту коштів — аби ними не скористалися сторонні особи.

Непроходження обов'язкової ідентифікації

Ця вимога стосується передусім внутрішньо переміщених осіб і пенсіонерів, які перебувають за межами України понад 183 дні протягом року. Якщо людина не проходить щорічну фізичну або електронну ідентифікацію, ПФУ зупиняє виплати до моменту підтвердження особи.

Працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років

Педагогам і медичним працівникам, які отримують пенсію за вислугу років, припиняють виплати на весь період роботи — якщо вони знову влаштовуються за спеціальністю, що дає право на цей вид пенсії. Інформацію про працевлаштування ПФУ отримує з відповідних державних реєстрів.

Як поновити виплату пенсії

Порядок дій залежить від причини, через яку виплати було призупинено.

Що робити, якщо пенсію зупинили через неактивність картки або непроходження ідентифікації

Пенсіонеру потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та підтвердити особу. Зробити це можна трьома способами:

Особисто — у найближчому сервісному центрі ПФУ.

Дистанційно — через вебпортал електронних послуг ПФУ за допомогою "Дія.Підпису".

за допомогою "Дія.Підпису". Під час відеоконференції з працівником Пенсійного фонду — така можливість також передбачена.

Після успішного підтвердження особи виплати поновлюють. Важливо: пенсіонеру виплачують усю заборгованість за період, протягом якого кошти не надходили.

Що робити, якщо пенсію за вислугу років припинили через працевлаштування

У такому разі виплати відновлюють лише після офіційного звільнення з посади, яка дає право на пенсію за вислугу років. Жодної додаткової заяви для поновлення не потрібно — ПФУ отримує інформацію про звільнення з реєстрів автоматично.

У Львівській області подати заяву можна через Головне управління Пенсійного фонду у Львівській області або будь-який територіальний сервісний центр. Уся процедура поновлення безкоштовна.

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