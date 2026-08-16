За останні 10–15 років Одеська область втратила близько 60 малих річок із приблизно 230 — це майже третина всіх водойм регіону. Гідрологічна посуха, що охопила басейни Дністра й Дунаю, дедалі більше загрожує водопостачанню та місцевим екосистемам.

Ситуація в Одеській області стрімко погіршується — за останні 10–15 років регіон втратив майже 30% малих річок. Із приблизно 230 водойм зникли близько 60, а гідрологічна посуха продовжує набирати обертів. Про це повідомляє видання Times.od.UA з посиланням на дані Басейнового управління водних ресурсів Причорномор'я та нижнього Дунаю.

Що відбувається з Дністром і Дунаєм

Липень 2026 року став одним із найпосушливіших за останні роки. Водність більшості річок басейну Дністра склала лише 10–40% від норми. Приплив до Дністровського водосховища опустився приблизно до 21% середнього багаторічного показника — 8 липня зафіксували найнижчий добовий приплив за весь період експлуатації водосховища.

Виконувач обов'язків начальника Басейнового управління водних ресурсів Причорномор'я та нижнього Дунаю Павло Буланович оцінює ситуацію як загрозливу, але поки не критичну. Найбільше відхилення рівня води зафіксували на Турунчуку — 84 см при нормі 1,82 м.

Не краща ситуація й на Дунаї. Станом на 7 серпня на українській ділянці річки рівень води в середньому був приблизно на два метри нижчий за звичні показники. У різних місцях падіння становило від 1,5 до майже 3 метрів. Президент Асоціації українських портів «Укрпорт» Дмитро Барінов зазначає, що в 2026 році падіння рівня Дунаю набуло екстремального масштабу практично вздовж усієї річки — на деяких ділянках повністю завантажені баржі більше не можуть пройти.

Малі річки зникають

Головний науковий співробітник Інституту ринку та еколого-економічних досліджень НАН України Сергій Степаненко повідомляє, що гідрологічна посуха вже поширилася на верхню частину Дністра. У Хотині Чернівецької області через брак води три дні не подавали воду у водопровідну мережу.

Малий Куяльник фактично вже відсутній як повноцінна водойма. Великий Куяльник приблизно на 80% не виконує свою природну функцію. Це підсилює деградацію місцевих екосистем і знижує природну резистентність ландшафтів до посухи.

Чи вистачить Одещині питної води

Попри складну ситуацію, підстав для масових перебоїв із питною водою в області наразі немає. Водоканали та служби водопостачання посилили моніторинг і працюють у режимі підвищеної готовності. Однак ситуація залишається напруженою і вимагає постійного контролю.

Окрему тривогу викликає озеро Ялпуг — єдине джерело питного водопостачання для Болградської громади. Біля міського пляжу в Болграді вода відступила настільки, що дістатися до неї можна лише пірсом, який заходить далеко в озеро. Місто потребує комплексної модернізації очисних споруд і насосної станції.

Що радять фахівці

Науковці наголошують: проблема не обмежується нинішньою посухою. Підвищення середніх температур, посилене випаровування і частіші хвилі спеки роблять такі явища більш імовірними. За прогнозом експертів, через 20–30 років клімат Української Бессарабії може наблизитися до напівпустельного, що ускладнить вирощування зернових та овочів без широкомасштабного зрошення.

Мешканців Одеської області закликають ощадливіше використовувати воду. Для регіону планують розробити стратегію адаптації до зміни клімату, яка враховуватиме ризики посух і можливі паводки після тривалих періодів маловоддя.

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