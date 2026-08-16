За последние 10–15 лет Одесская область потеряла около 60 малых рек из примерно 230 — это почти треть всех водоемов региона. Гидрологическая засуха, охватившая бассейны Днестра и Дуная, все больше угрожает водоснабжению и местным экосистемам.

Ситуация в Одесской области стремительно ухудшается — за последние 10–15 лет регион потерял почти 30% малых рек. Из примерно 230 водоемов исчезли около 60, а гидрологическая засуха продолжает набирать обороты. Об этом сообщает издание Times.od.UA со ссылкой на данные Бассейнового управления водных ресурсов Причерноморья и нижнего Дуная.

Что происходит с Днестром и Дунаем

Июль 2026 года стал одним из самых засушливых за последние годы. Водность большинства рек бассейна Днестра составила лишь 10–40% от нормы. Приток к Днестровскому водохранилищу опустился примерно до 21% среднего многолетнего показателя — 8 июля зафиксировали самый низкий суточный приток за весь период эксплуатации водохранилища.

Исполняющий обязанности начальника Бассейнового управления водных ресурсов Причерноморья и нижнего Дуная Павел Буланович оценивает ситуацию как угрожающую, но пока не критическую. Наибольшее отклонение уровня воды зафиксировали на Турунчуке — 84 см при норме 1,82 м.

Не лучше ситуация и на Дунае. По состоянию на 7 августа на украинском участке реки уровень воды в среднем был примерно на два метра ниже обычных показателей. В разных местах падение составляло от 1,5 до почти 3 метров. Президент Ассоциации украинских портов «Укрпорт» Дмитрий Баринов отмечает, что в 2026 году падение уровня Дуная приобрело экстремальный масштаб практически вдоль всей реки — на некоторых участках полностью загруженные баржи больше не могут пройти.

Малые реки исчезают

Главный научный сотрудник Института рынка и эколого-экономических исследований НАН Украины Сергей Степаненко сообщает, что гидрологическая засуха уже распространилась на верхнюю часть Днестра. В Хотине Черновицкой области из-за нехватки воды три дня не подавали воду в водопроводную сеть.

Малый Куяльник фактически уже отсутствует как полноценный водоем. Большой Куяльник примерно на 80% не выполняет свою природную функцию. Это усиливает деградацию местных экосистем и снижает природную резистентность ландшафтов к засухе.

Хватит ли Одесской области питьевой воды

Несмотря на сложную ситуацию, оснований для массовых перебоев с питьевой водой в области пока нет. Водоканалы и службы водоснабжения усилили мониторинг и работают в режиме повышенной готовности. Однако ситуация остается напряженной и требует постоянного контроля.

Отдельную тревогу вызывает озеро Ялпуг — единственный источник питьевого водоснабжения для Болградской громады. Возле городского пляжа в Болграде вода отступила настолько, что добраться до нее можно только по пирсу, который заходит далеко в озеро. Город нуждается в комплексной модернизации очистных сооружений и насосной станции.

Что советуют специалисты

Ученые подчеркивают: проблема не ограничивается нынешней засухой. Повышение средних температур, усиленное испарение и более частые волны жары делают такие явления более вероятными. По прогнозу экспертов, через 20–30 лет климат Украинской Бессарабии может приблизиться к полупустынному, что затруднит выращивание зерновых и овощей без широкомасштабного орошения.

Жителей Одесской области призывают экономнее использовать воду. Для региона планируют разработать стратегию адаптации к изменению климата, которая будет учитывать риски засух и возможные паводки после длительных периодов маловодья.

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