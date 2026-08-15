В Ивано-Франковской области убежище получают более 110 тысяч внутренне перемещённых лиц.

Поддержка переселенцев в Ивано-Франковской области выходит на новый уровень — регион представил собственный опыт защиты прав ВПЛ на заседании, организованном Офисом Омбудсмена совместно с Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Заседание Экспертного совета по вопросам защиты граждан, пострадавших от вооружённой агрессии, прошло под председательством Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Участники обсудили результаты третьего раунда общенационального опроса о защите внутренне перемещённых лиц и выработали практические рекомендации.

Ивано-Франковщину на встрече представляли заместитель председателя областной государственной администрации Людмила Сирко и руководитель управления социальной поддержки ВПЛ департамента соцполитики ОГА Галина Пасичник. Об этом сообщает Ивано-Франковская ОГА.

Обеспечение доступа к социальным услугам, надлежащая социальная защита и реализация права на помощь — это не привилегии, а гарантированные государством права. Людмила Сирко

Сколько переселенцев приютило Прикарпатье

Сейчас Прикарпатье предоставляет убежище более 110 тысячам внутренне перемещённых лиц. В 52 территориальных громадах области разработаны и действуют специализированные программы поддержки ВПЛ.

При поддержке международных партнёров в области создали цифровой справочник. Он содержит сведения о 50 местах временного проживания, дорожную карту ЦНАПов, центров жизнестойкости, а также учреждений медицины и образования.

Отдельно в регионе развивают специализированный уход: работают четыре поставщика услуг поддерживаемого проживания, продолжается развёртывание дополнительных койко-мест для людей с инвалидностью и лиц преклонного возраста.

Как переселенцам получить поддержку на Прикарпатье

В области действуют 38 советов ВПЛ, которые являются партнёрами органов власти на местах. Обратиться за помощью можно через ЦНАПы, центры жизнестойкости и местные программы поддержки в своей громаде — перечень локаций собран в цифровом справочнике.

В конце встречи участники подчеркнули, что ключом к решению проблем переселенцев остаётся тесное сотрудничество государственных институций, местного самоуправления и международных гуманитарных миссий.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ветеранов Ивано-Франковской области: кто может получить до 20 000 гривен.

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Как сообщала Politeka, повышение цены на топливо в Ивано-Франковской области: стоимость бензина и дизеля резко выросла.