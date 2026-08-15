Киевляне заблаговременно скупили дешевые билеты по 6,5 грн, поэтому «Киевпастранс» после почти четырехкратного повышения тарифов так и не увидел роста доходов. Зато выиграли частные перевозчики — с 1 августа они подняли цену проезда до 25 грн и уже планируют новое подорожание.

Подорожание проезда в Киевской области набирает обороты — после того как «Киевпастранс» почти вчетверо повысил тарифы в июле, реальные доходы коммунального предприятия не выросли. Киевляне заблаговременно скупили билеты по старой цене 6,5 грн и теперь ездят по ним, не давая городскому перевозчику заработать на новых тарифах.

Об этом говорится в ответе КП «Киевпастранс» на запрос издания «Информатор». В июле 2026 года предприятие перевезло 22 550,6 тыс. пассажиров — цифра соответствует средним показателям прошлого года. Однако, несмотря на сохранение пассажиропотока и вчетверо более высокие тарифы, доходы остались на прежнем уровне.

«Новый тариф работает с 15 июля, то есть в июле он действовал половину месяца, а перед этим был месяц, когда киевляне знали дату и имели время подготовиться. Я сам купил 50 поездок по 6,50 грн и положил их на карточку до подорожания, и до сих пор ими пользуюсь», — объясняет директор проекта «Промобильность» Дмитрий Беспалов.

Маршрутки уже зарабатывают на 148 млн больше ежемесячно

Единственными, кто выиграл от скачка коммунальных тарифов, оказались частные перевозчики. С 1 августа они подняли цену проезда до 25 грн — это уже второе повышение за год: в марте стоимость выросла с 15 до 20 грн. По оценкам Дмитрия Беспалова, ежемесячный доход маршрутчиков увеличится как минимум на 148 миллионов гривен.

И это только начало. Эксперт прогнозирует, что в недалеком будущем стоимость проезда в столичных маршрутках может достичь 40 гривен. «Частные перевозчики повели себя абсолютно логично. Думаю, будут поднимать и дальше, пока разница с коммунальным тарифом остается такой большой. Когда-нибудь у них увидим 30 грн, а потом 35 или 40», — отмечает Беспалов.

Каждая гривна тарифа — 176 млн в год

По данным «Промобильности», каждая дополнительная гривна в тарифе приносит маршрутчикам около 176 млн грн в год. При нынешней цене 25 грн годовой выигрыш частных перевозчиков составит примерно 1,78 млрд грн. Для сравнения: тарифы на проезд из пригорода уже значительно выше — из Вишневого в Киев поездка стоит 80 грн, из Софиевской Борщаговки — 65 грн, а из Боярки — 100 грн.

Пассажиры уходят в маршрутки: что будет с «Киевпастрансом»

Уже в сентябре, по прогнозам, часть пассажиров коммунального транспорта пересядет в маршрутки — там проезд пока дешевле, а главное, маршруты часто составлены без необходимости пересадок. Последствия для «Киевпастранса» могут быть критическими: в 2025 году на льготных пассажиров приходилось 57% всех поездок, а с оттоком платежеспособных эта цифра может превысить 60% и достичь двух третей пассажиропотока.

«Постоянные расходы "Киевпастранса" никуда не исчезнут вместе с пассажирами, поэтому с каждым, кто пересел в маршрутку или за руль собственного авто, операционная себестоимость поездки растет. По нашим расчетам — с 25 до 28 грн. То есть повышение тарифа ухудшает экономику предприятия, которое этот тариф должно было спасать», — резюмирует Дмитрий Беспалов.

Что делать пассажирам, у которых еще есть дешевые билеты

Киевляне, которые успели приобрести билеты по старой цене 6,5 грн, могут пользоваться ими и дальше — срок действия пополнений не ограничен. Однако после исчерпания таких запасов придется платить по новым тарифам «Киевпастранса» или выбирать маршрутки, где проезд сейчас стоит 25 грн. Эксперты советуют следить за обновлениями на официальном сайте КГГА и не покупать билеты «про запас» по новым ценам — ситуация с тарифами может измениться.

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