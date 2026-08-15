Кияни заздалегідь скупили дешеві квитки по 6,5 грн, тож «Київпастранс» після майже чотирикратного підвищення тарифів так і не побачив зростання доходів. Натомість виграли приватні перевізники — з 1 серпня вони підняли ціну проїзду до 25 грн і вже планують нове подорожчання.

Подорожчання проїзду в Київській області набирає обертів — після того як «Київпастранс» майже вчетверо підвищив тарифи в липні, реальні доходи комунального підприємства не зросли. Кияни заздалегідь скупили квитки за старою ціною 6,5 грн, і тепер їздять за ними, не даючи міському перевізнику заробити на нових тарифах.

Про це йдеться у відповіді КП «Київпастранс» на запит видання «Інформатор». У липні 2026 року підприємство перевезло 22 550,6 тис. пасажирів — цифра відповідає середнім показникам минулого року. Однак, попри збереження пасажиропотоку й учетверо вищі тарифи, доходи залишилися на колишньому рівні.

«Новий тариф працює з 15 липня, тобто в липні він діяв половину місяця, а перед тим був місяць, коли кияни знали дату і мали час підготуватися. Я сам купив 50 поїздок по 6,50 грн і поклав їх на картку до подорожчання, і досі ними їжджу», — пояснює директор проєкту «Промобільність» Дмитро Безпалов.

Маршрутки вже заробляють на 148 млн більше щомісяця

Єдиними, хто виграв від стрибка комунальних тарифів, виявилися приватні перевізники. З 1 серпня вони підняли ціну проїзду до 25 грн — це вже друге підвищення за рік: у березні вартість зросла з 15 до 20 грн. За оцінками Дмитра Безпалова, щомісячний дохід маршрутників збільшиться щонайменше на 148 мільйонів гривень.

І це лише початок. Експерт прогнозує, що в недалекому майбутньому вартість проїзду в столичних маршрутках може сягнути 40 гривень. «Приватні перевізники повелися абсолютно логічно. Думаю, підніматимуть і далі, поки різниця з комунальним тарифом залишається такою великою. Колись у них побачимо 30 грн, а потім 35 або 40», — зазначає Безпалов.

Кожна гривня тарифу — 176 млн на рік

За даними «Промобільності», кожна додаткова гривня в тарифі приносить маршрутникам близько 176 млн грн на рік. При нинішній ціні 25 грн річний виграш приватних перевізників складе приблизно 1,78 млрд грн. Для порівняння: тарифи на проїзд із передмістя вже значно вищі — з Вишневого до Києва поїздка коштує 80 грн, із Софіївської Борщагівки — 65 грн, а з Боярки — 100 грн.

Пасажири втікають до маршруток: що буде з «Київпастрансом»

Уже у вересні, за прогнозами, частина пасажирів комунального транспорту пересяде в маршрутки — там проїзд поки дешевший, а головне, маршрути часто складені без необхідності пересадок. Наслідки для «Київпастрансу» можуть бути критичними: у 2025 році на пільгових пасажирів припадало 57% усіх поїздок, а з відтоком платоспроможних ця цифра може перевищити 60% і сягнути двох третин пасажиропотоку.

«Постійні витрати "Київпастрансу" нікуди не зникнуть разом із пасажирами, тож із кожним, хто пересів у маршрутку чи за кермо власного авто, операційна собівартість поїздки зростає. За нашими розрахунками — з 25 до 28 грн. Тобто підвищення тарифу погіршує економіку підприємства, яке цей тариф мав би рятувати», — резюмує Дмитро Безпалов.

Що робити пасажирам, які ще мають дешеві квитки

Кияни, які встигли придбати квитки за старою ціною 6,5 грн, можуть користуватися ними й надалі — термін дії поповнень не обмежений. Однак після вичерпання таких запасів доведеться платити за новими тарифами «Київпастрансу» або обирати маршрутки, де проїзд наразі коштує 25 грн. Експерти радять стежити за оновленнями на офіційному сайті КМДА та не купувати квитки «про запас» за новими цінами — ситуація з тарифами може змінитися.

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