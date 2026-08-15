У Києві з 1 грудня до 1 квітня працюватиме соціальний патруль для людей без постійного житла. Мобільна бригада щодня доставлятиме 200 гарячих обідів на трьох локаціях столиці.

Затримки поїздів Суми — Київ тривають після атаки дрона, а столична влада тим часом анонсувала запуск соціального патруля для бездомних. Із 1 грудня до 1 квітня в Києві працюватиме мобільна бригада, яка щодня роздаватиме гарячі обіди людям без постійного житла та тим, хто опинився у кризових обставинах.

Про це повідомили в Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА. Соціальний патруль функціонуватиме впродовж усього зимового періоду — з грудня до квітня — і працюватиме без вихідних, включаючи святкові дні.

До складу мобільної бригади входять соціальний працівник, водій та кухар. Окрім гарячого харчування, вони інформуватимуть людей про доступні соціальні послуги та можливість отримати допомогу в спеціалізованих закладах Києва.

Де і коли отримати гарячий обід

Щодня соціальний патруль доставлятиме 200 порцій гарячих обідів, які безкоштовно видаватимуть за затвердженим графіком на трьох локаціях столиці:

Приміський вокзал «Дарниця» — вул. Привокзальна, 1, з 11:00 до 11:40;

— вул. Привокзальна, 1, з 11:00 до 11:40; Залізнична станція «Київ-Волинський» — з 13:10 до 13:30;

— з 13:10 до 13:30; Центральний залізничний вокзал — вул. Вокзальна, 7, з 13:50 до 14:50.

Допомогу соціального патруля можуть отримати люди без постійного місця проживання, ті, хто тимчасово залишився без житла, а також люди, які опинилися в кризових життєвих обставинах. Жодних документів для отримання обіду не вимагатимуть — достатньо прийти на одну з трьох локацій у визначений час.

Київ щозими запускає подібні ініціативи, щоб допомогти вразливим групам пережити холодний період. У Департаменті наголошують: соціальний патруль — це не лише про їжу, а й про можливість скерувати людину до притулку чи реабілітаційного центру.

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