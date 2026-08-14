З 15 серпня вартість проїзду на маршруті Кам'янське–Дніпро зросте з 80 до 100 гривень. Перевізник пояснив причини та оприлюднив оновлений розклад руху.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області набирає обертів — слідом за іншими маршрутами перевізники оголосили про підвищення вартості квитків на лінії Кам'янське–Дніпро. Нові тарифи запрацюють уже з 15 серпня, і пасажирам доведеться платити на чверть більше.

Як повідомляє місцеве видання МІС із посиланням на автопідприємство ДП "Таксі-Сервіс" (ТДВ "Автопромінь"), вартість однієї поїздки на маршруті "Кам'янське (площа ДМК) – Дніпро (АС "Новий центр")" зросте з 80 до 100 гривень. Різниця у 20 грн — суттєвий удар по кишенях пасажирів, які щодня їздять цим маршрутом на роботу чи навчання.

У компанії-перевізника пояснили: таке рішення — вимушений крок. Серед головних причин — постійне здорожчання пального, запчастин і витратних матеріалів. До цього додається гострий кадровий дефіцит: бракує водіїв і технічного персоналу, а утримувати автопарк у робочому стані стає дедалі дорожче. Усе це змушує бізнес перекладати витрати на плечі пасажирів.

Маршрут Кам'янське–Дніпро — один із найзавантаженіших у регіоні. У будні дні автобуси курсують із 6:00 до 20:00, виконуючи 12 рейсів на день. У вихідні розклад дещо скорочений — 7 відправлень з інтервалом у 1–3 години. Перший ранковий рейс вирушає о 6:00, останній вечірній — о 19:00.

Що варто знати пасажирам

Нові тарифи набувають чинності вже в суботу, 15 серпня. Тим, хто планує поїздки між Кам'янським і Дніпром, варто закладати в бюджет більшу суму: замість звичних 80 грн за квиток доведеться віддати 100 грн. Якщо їздити щодня в обидва боки, місячні витрати на проїзд зростуть приблизно на 800–900 гривень.

Перевізники наголошують: без підвищення тарифів зберегти стабільне міжміське сполучення було б неможливо. Пасажирам радять заздалегідь ознайомитися з оновленим розкладом руху, адже він також може зазнати змін у разі подальшого коригування маршрутної мережі.

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