Одеська залізниця внесла зміни у графік руху приміських поїздів на Кіровоградщині через підвищену безпекову загрозу для пасажирів і залізничників.

Транспорт у Кропивницькому знову змінює графіки — через загрозу обстрілів приміські поїзди на Кіровоградщині тимчасово курсують обмеженим маршрутом, а частину рейсів на Одещині скасували повністю.

Про це повідомила пресслужба Одеської залізниці, передає видання «Доступ. Медіа». Причиною змін називають підвищену безпекову загрозу для пасажирів і залізничників: уранці 13 серпня росіяни вдарили реактивним «шахедом» по пасажирському поїзду на Одещині, загинули двоє залізничників.

Які рейси змінилися

У напрямку Помічної приміські поїзди цієї доби курсують обмеженим маршрутом. Одночасно повністю скасували рух приміських поїздів між Одесою та станціями Колосівка і Мартинівська — в обох напрямках.

Для пасажирів це означає, що звичні зупинки на маршруті до Помічної тимчасово не обслуговуються, а розраховувати на електричку у бік Одеси через Колосівку та Мартинівську поки що не варто.

Що робити пасажирам

Перед поїздкою варто перевірити актуальний розклад на офіційних ресурсах Укрзалізниці або в застосунку перевізника. Через безпекову ситуацію графік можуть змінювати оперативно, тож на станцію краще вирушати, попередньо уточнивши, чи курсує потрібний рейс і на яких станціях він зупиняється.

Нагадаємо, вранці Укрзалізниця повідомляла, що 13 серпня росіяни вдарили реактивним «шахедом» по пасажирському поїзду на Одещині, внаслідок чого загинули двоє залізничників. Саме ця атака стала підставою для термінових змін у графіку приміських перевезень.

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