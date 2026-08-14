В Херсонській області можна буде отримати грошову допомогу без необхідності повертати отримані кошти.

Аграрії Херсонщини оцінюють втрати посівів цього сезону через бойові дії та пожежі майже в 15 тисяч гектарів. Про це йшлося під час онлайн-наради з сільгоспвиробниками, яку провів перший заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

До обговорення долучилися директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Дмитро Юнусов, представники місцевих військових адміністрацій, Державної податкової служби, Держгеокадастру та самі сільгоспвиробники регіону.

Компенсація втрат посівів

Головною темою стала компенсація втрат посівів через бойові дії та пожежі. За оцінками аграріїв, площа втрат цього сезону може сягнути близько 15 тисяч гектарів. У Херсонській ОВА повідомили, що вже працюють над проєктом урядового рішення щодо впровадження механізму державної безповоротної допомоги для постраждалих господарств.

Тобто фермери, чиї поля постраждали від обстрілів або вогню, зможуть претендувати на державну підтримку без необхідності повертати отримані кошти. Поки йдеться про напрацювання такого механізму на рівні регіону з подальшим винесенням питання на рівень Уряду.

Податкові пільги для сільгоспвиробників

Окремо учасники наради обговорили зниження податкового навантаження. Зокрема, йшлося про звільнення від податків земель, на яких розташовані фортифікаційні споруди, та про перегляд мінімального податкового зобов'язання для територій можливих бойових дій.

Крім того, опрацьовується переведення окремих населених пунктів Херсонщини до зони активних бойових дій. Якщо таке рішення ухвалять, фермери цих територій зможуть скористатися передбаченими законодавством пільгами.

Серед інших питань, які підняли аграрії, — компенсація за купівлю вітчизняної сільськогосподарської техніки та взаємодія з Держгеокадастром щодо оформлення земельних ділянок.

Ми системно працюємо над вирішенням проблем аграріїв Херсонщини і формуємо конкретні рішення як на регіональному рівні, так і у співпраці з Урядом. Дмитро Бутрій

Усі висловлені під час наради пропозиції будуть опрацьовані, а питання державного рівня — направлені до центральних органів влади, наголосив посадовець.