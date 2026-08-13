У стабілізаційному центрі на Рівненщині переселенцям дають прихисток і одразу підключають фахівців: ті допомагають відновити документи, знайти житло та роботу, а також отримати психологічну підтримку.

Гуманітарна допомога для ВПО на Рівненщині не обмежується першими днями після прибуття. Евакуація не завершується в момент, коли людина опиняється на безпечній території: попереду — адаптація, відновлення документів, пошук житла, доступ до соціальних послуг і вирішення щоденних питань.

Як саме працює ця система в Рівненській області, нещодавно перевірили заступниця голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська, голова Дубенської районної державної адміністрації Тарас Чигринюк та директорка Департаменту соціальної політики Рівненської ОДА Роза Слободенюк. Разом із командою ГО «Центр Інтеграції» вони ознайомилися з організацією супроводу людей, які прибувають в область після евакуації з прифронтових територій, — повідомляє RVnews.

Що отримують евакуйовані у стабілізаційному центрі

У стабілізаційному центрі переселенцям облаштовують місце для перебування і відразу беруться оцінювати потреби кожної людини. Фахівці надають психологічну та соціальну підтримку, допомагають із документами і відкривають доступ до державних та гуманітарних сервісів. Також з'ясовують, яка подальша допомога потрібна саме цій родині чи конкретній людині.

«За кожною евакуацією стоїть конкретна людина з пережитим досвідом і питаннями про те, що буде далі. Важливо, щоб після прибуття вона не залишалася сама з цими питаннями. Саме тому такі центри та комплексний супровід мають велике значення», — зазначила Людмила Шатковська.

Під час зустрічі обговорили, як органи влади, територіальні громади та громадський сектор спільно супроводжуватимуть евакуйованих. Супровід не завершується після перших днів перебування на Рівненщині — підтримка потрібна й на наступних етапах: під час оформлення документів, отримання соціальних послуг, пошуку можливостей для проживання, навчання та працевлаштування.

Куди звертатися евакуйованим на Рівненщині

Людям, які прибули з прифронтових територій, радять звертатися до стабілізаційного центру ГО «Центр Інтеграції» або до Департаменту соціальної політики Рівненської ОДА. На місці фахівці допоможуть:

відновити втрачені документи;

отримати психологічну та соціальну підтримку;

знайти тимчасове житло;

оформити державні виплати та гуманітарну допомогу;

підшукати роботу або місце для навчання.

Супровід реалізують у межах проєкту «Підтримка інтеграції вразливих категорій» за участі місцевої влади та громадських організацій.

На Рівненщині також продовжують шукати житло для евакуйованих — зокрема, область готова прийняти дітей-сиріт із прифронтової Миколаївщини.

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