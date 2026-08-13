Пасічники Житомирщини назвали ціни на мед нового врожаю. Рік видався медоносним, але мед подорожчав через зростання витрат на пальне та робочу силу.

Ціни на Житомирщині знову зросли — цього разу на мед нового врожаю. Пасічники регіону запевняють, що рік видався медоносним і меду буде достатньо, однак дешевим він не буде: подорожчали пальне та робоча сила.

Як повідомляє AgroNews, голова громадського об'єднання «Клуб професійних пасічників Житомирщини» Олександр Галатюк пояснив, що якісний мед не може бути дешевим. «Подорожчала солярка — а це все витрати пасічника. Подорожчала робоча сила, немає робітників і помічників у селі. Пасічник не отримує жодних дотацій, жодної підтримки», — сказав він. Тому, за його словами, мед не буде дешевшим за 250 гривень за літр.

Скільки коштує мед нового врожаю на Житомирщині

Найдешевший мед — соняшниковий, а найдорожчий — акацієвий. Олександр Галатюк назвав такий розклад цін: мінімальна вартість — 250 гривень, різнотрав'я — 300 гривень за літр. Мед із липи та лісовий (малина, крушина, ожина, липа) пасічники продають по 400–500 гривень за літр, як і гречаний — але цьогоріч гречки на Житомирщині посіяли дуже мало.

Найдорожчим лишається акацієвий мед: чиста акація коштує 600–700 гривень за літр, а іноді й до 800 гривень. Продавці на ринках називають дещо нижчі ціни. Продавець Василь каже, що лісовий мед у нього — 400 гривень за літр, пів літра — 200 гривень, а соняшниковий — 300 гривень за літр, пів літра — 150 гривень.

Продавець Віктор продає літр акацієвого та липового меду по 400 гривень, а продукти бджільництва — дешевше: віск 30 гривень за 50 грамів, пилок 35 гривень за 100 грамів, бджолиний хліб 30 гривень за 100 грамів. Стільники вагою 700 грамів у нього коштують 200 гривень.

Що ще купують на медових ярмарках

Окрім самого меду, покупці беруть і продукти на його основі. Ольга продає власноруч приготований зефір із медом: коробка з восьми штук — 250 гривень, із 16 штук — 500 гривень. Покупчиня Дар'я придбала настоянку прополісу за 200 гривень за 250 мілілітрів та пилок по 45 гривень за 100 грамів, а Тетяна взяла мед у стільниках — 300–400 гривень за 800 грамів — та баночку меду за 180 гривень.

Як не купити фальсифікат

Пасічники радять не гнатися за надто низькою ціною: дешевий мед може виявитися неякісним. Олександр Галатюк радить покупцям просити в продавця результати експертизи меду — це допоможе переконатися, що продукт справжній. Орієнтуватися можна на нижню межу у 250 гривень за літр: якісний мед дешевше не продають.

Раніше Politeka повідомляла, підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області: які ціни готуються встановити.

Також Politeka повідомляла, стипендії студентів на Житомирщині з вересня зростуть до 20 тисяч грн: хто зможе отримати такі виплати.