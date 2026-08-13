На міжміському маршруті Павлоград — Тернівка пасажири тепер платитимуть 75 гривень замість 55. Перевізники пояснюють перегляд тарифу зростанням витрат.

Тарифи на Дніпропетровщині знову переглянули — цього разу подорожчав проїзд у міжміській маршрутці. На напрямку Павлоград — Тернівка пасажири тепер платитимуть 75 гривень.

Про перегляд вартості проїзду повідомило видання «Вісті Придніпров'я». Раніше за цю поїздку брали 55 гривень, тож тариф зріс одразу на 20 гривень — майже на 36%.

Самі перевізники пояснюють нову ціну зростанням витрат на перевезення. Ідеться про подорожчання пального, запасних частин, технічного обслуговування транспорту та інших експлуатаційних витрат.

Чи змінився сервіс

Водночас інформації про зміну умов перевезень чи покращення сервісу наразі немає. Пасажири користуються тим самим маршрутом і транспортом, що й до підвищення вартості проїзду.

Подорожчання на маршруті Павлоград — Тернівка стало черговим у регіоні. Навесні цього року тарифи переглянули на більшості міжміських і приміських маршрутів Дніпропетровської області.

Скільки тепер коштує проїзд

Для порівняння: проїзд із Дніпра до Павлограда наразі коштує 180 гривень, а до Тернівки — 230 гривень. Зростання вартості перевезень відбувається на тлі загального подорожчання ресурсів, з яким транспортні підприємства працюють в умовах воєнного часу.

Що робити пасажирам

Перед поїздкою варто уточнювати актуальний тариф безпосередньо у перевізника або на автостанції, адже ціни на різних напрямках переглядають нерівномірно. Також радять зберігати квиток — він знадобиться, якщо виникнуть суперечки щодо оплати чи багажу.

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