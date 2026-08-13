З вересня студенти Житомирщини отримуватимуть стипендії у подвійному розмірі — держава виділила на виплати 6,6 мільярда гривень.

Студенти Житомирщини отримають підвищені стипендії вже з вересня — Кабінет Міністрів затвердив нові розміри виплат, що вдвічі перевищують попередні. Відповідне рішення передбачене Державним бюджетом на 2026 рік, повідомляє Житомирська обласна державна адміністрація.

Загалом на академічні та іменні стипендії студентам закладів освіти спрямують 6,6 млрд грн — це на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Підвищення торкнеться всіх категорій: від мінімальної академічної до президентської.

Нові розміри стипендій для студентів університетів

Для студентів закладів вищої освіти з вересня діятимуть такі суми:

стипендія Президента України — 20 000 грн (було 10 000 грн);

(було 10 000 грн); стипендія Верховної Ради України — 8 800 грн (було 4 400 грн);

(було 4 400 грн); стипендія Кабінету Міністрів України — 8 000 грн (було 4 000 грн);

(було 4 000 грн); мінімальна академічна стипендія — 4 000 грн (було 2 000 грн);

(було 2 000 грн); підвищена академічна (за особливі успіхи) — 5 820 грн (було 2 910 грн);

(було 2 910 грн); стипендія за галузевим принципом — 5 100 грн (було 2 550 грн);

(було 2 550 грн); стипендія за галузевим принципом (підвищена) — 7 420 грн (було 3 710 грн).

Стипендії для студентів коледжів

Студенти закладів фахової передвищої освіти також відчують суттєве зростання виплат:

стипендія Президента України — 15 200 грн (було 7 600 грн);

(було 7 600 грн); стипендія Верховної Ради України — 6 640 грн (було 3 320 грн);

(було 3 320 грн); мінімальна академічна стипендія — 3 020 грн (було 1 510 грн);

(було 1 510 грн); підвищена академічна (за особливі успіхи) — 4 394 грн (було 2 197 грн);

(було 2 197 грн); стипендія за галузевим принципом — 3 860 грн (було 1 930 грн);

(було 1 930 грн); стипендія за галузевим принципом (підвищена) — 5 618 грн (було 2 809 грн).

Коли чекати підвищення

Нові розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року. Жодних додаткових заяв подавати не потрібно — перерахунок відбудеться автоматично для всіх студентів, які вже отримують стипендію. Держбюджет на 2026 рік був розроблений Міністерством фінансів України та ухвалений Верховною Радою 3 грудня 2025 року.

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