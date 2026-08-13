С сентября студенты Житомирщины будут получать стипендии в двойном размере — государство выделило на выплаты 6,6 миллиарда гривен.

Студенты Житомирщины получат повышенные стипендии уже с сентября — Кабинет Министров утвердил новые размеры выплат, которые вдвое превышают предыдущие. Соответствующее решение предусмотрено Государственным бюджетом на 2026 год, сообщает Житомирская областная государственная администрация.

Всего на академические и именные стипендии студентам учебных заведений направят 6,6 млрд грн — это на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году. Повышение коснется всех категорий: от минимальной академической до президентской.

Новые размеры стипендий для студентов университетов

Для студентов высших учебных заведений с сентября будут действовать такие суммы:

стипендия Президента Украины — 20 000 грн (было 10 000 грн);

(было 10 000 грн); стипендия Верховной Рады Украины — 8 800 грн (было 4 400 грн);

(было 4 400 грн); стипендия Кабинета Министров Украины — 8 000 грн (было 4 000 грн);

(было 4 000 грн); минимальная академическая стипендия — 4 000 грн (было 2 000 грн);

(было 2 000 грн); повышенная академическая (за особые успехи) — 5 820 грн (было 2 910 грн);

(было 2 910 грн); стипендия по отраслевому принципу — 5 100 грн (было 2 550 грн);

(было 2 550 грн); стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — 7 420 грн (было 3 710 грн).

Стипендии для студентов колледжей

Студенты учреждений профессионального предвысшего образования также почувствуют существенный рост выплат:

стипендия Президента Украины — 15 200 грн (было 7 600 грн);

(было 7 600 грн); стипендия Верховной Рады Украины — 6 640 грн (было 3 320 грн);

(было 3 320 грн); минимальная академическая стипендия — 3 020 грн (было 1 510 грн);

(было 1 510 грн); повышенная академическая (за особые успехи) — 4 394 грн (было 2 197 грн);

(было 2 197 грн); стипендия по отраслевому принципу — 3 860 грн (было 1 930 грн);

(было 1 930 грн); стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — 5 618 грн (было 2 809 грн).

Когда ожидать повышения

Новые размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Никаких дополнительных заявлений подавать не нужно — перерасчет произойдет автоматически для всех студентов, которые уже получают стипендию. Госбюджет на 2026 год был разработан Министерством финансов Украины и принят Верховной Радой 3 декабря 2025 года.

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