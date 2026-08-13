Студенты Житомирщины получат повышенные стипендии уже с сентября — Кабинет Министров утвердил новые размеры выплат, которые вдвое превышают предыдущие. Соответствующее решение предусмотрено Государственным бюджетом на 2026 год, сообщает Житомирская областная государственная администрация.
Всего на академические и именные стипендии студентам учебных заведений направят 6,6 млрд грн — это на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году. Повышение коснется всех категорий: от минимальной академической до президентской.
Новые размеры стипендий для студентов университетов
Для студентов высших учебных заведений с сентября будут действовать такие суммы:
- стипендия Президента Украины — 20 000 грн (было 10 000 грн);
- стипендия Верховной Рады Украины — 8 800 грн (было 4 400 грн);
- стипендия Кабинета Министров Украины — 8 000 грн (было 4 000 грн);
- минимальная академическая стипендия — 4 000 грн (было 2 000 грн);
- повышенная академическая (за особые успехи) — 5 820 грн (было 2 910 грн);
- стипендия по отраслевому принципу — 5 100 грн (было 2 550 грн);
- стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — 7 420 грн (было 3 710 грн).
Стипендии для студентов колледжей
Студенты учреждений профессионального предвысшего образования также почувствуют существенный рост выплат:
- стипендия Президента Украины — 15 200 грн (было 7 600 грн);
- стипендия Верховной Рады Украины — 6 640 грн (было 3 320 грн);
- минимальная академическая стипендия — 3 020 грн (было 1 510 грн);
- повышенная академическая (за особые успехи) — 4 394 грн (было 2 197 грн);
- стипендия по отраслевому принципу — 3 860 грн (было 1 930 грн);
- стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — 5 618 грн (было 2 809 грн).
Когда ожидать повышения
Новые размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Никаких дополнительных заявлений подавать не нужно — перерасчет произойдет автоматически для всех студентов, которые уже получают стипендию. Госбюджет на 2026 год был разработан Министерством финансов Украины и принят Верховной Радой 3 декабря 2025 года.
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