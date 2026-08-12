В Черкассах заработал новый приют для внутренне перемещенных лиц — бывший детский сад на улице Чорновола превратили в современное социальное жилье. Проект реализован при финансовой поддержке Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка.

Жилищные программы в Черкасской области получили новый мощный импульс — в Черкассах полноценно заработал приют для внутренне перемещенных лиц, созданный при поддержке Европейского Союза. Как сообщает NV, речь идет о капитальной реконструкции бывшего детского сада на улице Чорновола, который превратили в современное социальное жилье для переселенцев.

Помещение, которое годами стояло заброшенным, теперь может принять до 130 внутренне перемещенных лиц. В здании полностью обновили коммуникации, обустроили спальные комнаты, кухни, санузлы и зоны совместного досуга. Отдельное внимание уделили доступности — приют оборудован с учетом потребностей людей с инвалидностью и семей с детьми, в частности обустроены пандусы и расширены дверные проемы.

Сколько стоил проект и кто заплатил

Общая стоимость проекта составила более 96 миллионов гривен. Львиную долю — более 80 миллионов — профинансировал Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины. Остальные средства — около 16 миллионов гривен — обеспечил городской бюджет Черкасс. Реконструкция стартовала в октябре 2024 года и длилась около полутора лет.

Этот приют — часть более широкой программы поддержки ЕС, направленной на помощь украинским общинам в размещении людей, потерявших дом из-за войны. По данным городского совета Черкасс, подрядчики выполнили капитальный ремонт с полной заменой инженерных сетей, утеплением фасада и установкой энергоэффективных окон. Все помещения соответствуют современным нормам энергоэффективности.

Кто может получить жилье в приюте и как подать заявку

Приоритет при заселении предоставляется внутренне перемещенным лицам, потерявшим жилье из-за войны. В первую очередь — семьям с детьми, людям с инвалидностью, пожилым людям и тем, кто находится в наиболее уязвимом положении. Для оформления необходимо обратиться в Департамент социальной политики Черкасского городского совета по адресу: бульвар Шевченко, 307.

При себе нужно иметь: паспорт гражданина Украины, идентификационный код, справку внутренне перемещенного лица и документы, подтверждающие состав семьи. Решение о заселении принимает специальная комиссия после рассмотрения заявления. Проживание в приюте бесплатное — жители оплачивают только коммунальные услуги по фактическому потреблению.

Срок пребывания определяется индивидуально, в зависимости от жизненной ситуации семьи. При необходимости его могут продлить. В приюте также предусмотрено социальное сопровождение: жителям помогают с оформлением выплат, поиском работы и устройством детей в школы и детские сады.

Черкасский кейс демонстрирует, как международная финансовая поддержка в сочетании с местной инициативой способна превратить заброшенное здание в достойное временное жилье для тех, кто из-за войны оказался без крыши над головой.

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