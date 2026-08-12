Аграрии Львовской области фиксируют падение урожайности озимой пшеницы на 15–25%. Вместо привычных 7–8 тонн с гектара хозяйства намолачивают около 6 т/га.

Помощь переселенцам во Львовской области не единственная проблема региона — аграрии фиксируют существенный недобор урожая озимой пшеницы из-за сложных погодных условий и вспышек болезней.

Нынешний сезон для озимой пшеницы во Львовской области оказался чрезвычайно тяжелым. Сначала посевы страдали от длительной засухи, а затем обильные дожди в конце вегетации спровоцировали массовое распространение грибковых заболеваний.

Как сообщает Kurkul.com со ссылкой на комментарий менеджера агротехнологий бренда DEFENDA LNZ Group Виктора Сонца, из-за дефицита влаги пшеница не смогла сформировать полноценный урожай. «Влаги просто не было. Пару месяцев назад коллеги жаловались, что пшеница засыхает. То есть она вегетирует по-своему, но за счет дефицита влаги сформировала не те урожаи», — объяснил специалист.

В результате вместо привычных для региона 7–8 тонн с гектара хозяйства в этом году намолачивают около 6 т/га. Падение урожайности составляет примерно 15–25%, что является ощутимым ударом для местных производителей зерна.

Какие болезни атаковали посевы

В конце вегетации обильные осадки спровоцировали локальные вспышки септориоза и фузариоза по колосу. По словам Виктора Сонца, гриб Fusarium инфицировал колосовые чешуйки именно в начале цветения, когда растения наиболее уязвимы.

Септориоз — типичная болезнь для западных областей с достаточным увлажнением. Ее главная опасность заключается в скрытом характере развития: «У септории есть латентный период, когда мы не видим признаков болезни на растениях. Кажется, что все хорошо. А потом появляются пожелтения и, как следствие, отмирание листьев», — подчеркнул эксперт.

Как защитить пшеницу: три обработки — аксиома

Специалист советует аграриям работать с фазы кущения, не дожидаясь видимых проявлений болезни. «Если мы хотим получить 7–8 т/га пшеницы второго или третьего классов, тогда три обработки фунгицидами — это аксиома», — подчеркнул Виктор Сонец.

Самой эффективной действующей субстанцией против септориоза он считает карбендазим — фунгицид, блокирующий деление ядер клеток патогена. В первую обработку по пшенице специалист рекомендует давать именно карбендазим, после чего переходить на стробилуриновую группу препаратов.

Что делать аграриям в следующем сезоне

Учитывая опыт нынешнего сезона, специалисты рекомендуют хозяйствам Львовской области заранее планировать фунгицидную защиту озимой пшеницы. Проведение первой обработки в фазе кущения, второй — в начале выхода в трубку и третьей — в начале колошения позволит минимизировать риски потерь даже при неблагоприятных погодных условиях.

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