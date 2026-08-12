ПриватБанк обновил лимиты на валютные операции для физических лиц согласно решению НБУ. Новые правила вступили в силу с 11 августа 2026 года и существенно расширяют возможности клиентов.

ПриватБанк обновил условия валютных операций для украинцев — государственный банк существенно расширил лимиты на покупку валюты, переводы за границу и снятие наличных. Изменения вступили в силу с 11 августа 2026 года в соответствии с решением Национального банка Украины.

Наиболее заметный рост касается безналичного обмена валюты в приложении Приват24. Если раньше клиенты могли покупать валюту онлайн на сумму до 50 000 гривен в месяц, то теперь этот лимит вырос сразу в четыре раза — до 200 000 гривен. Обновление происходит автоматически первого числа каждого месяца.

Важно: лимит на безналичный обмен валюты не влияет на другие операции клиента — например, на расчеты гривневой картой за границей. Это означает, что украинцы могут одновременно покупать валюту на 200 000 грн в месяц и параллельно тратить еще до 200 000 грн за границей с гривневой карты.

Что еще изменил ПриватБанк

Кроме покупки валюты, банк повысил лимиты на ряд других операций. Расчеты гривневой картой за товары, работы и услуги за границей теперь можно проводить на сумму до 200 000 гривен в месяц (ранее было 100 000 грн). В этот лимит также засчитываются SWIFT-переводы.

Снятие наличной валюты с валютных счетов — как в Украине, так и за рубежом — теперь ограничено суммой 200 000 гривен в день, что вдвое больше предыдущего лимита в 100 000 грн. Также до 200 000 грн в месяц увеличен лимит на SWIFT-переводы с валютных счетов для покупки товаров и услуг за границей на собственные нужды.

Аренда жилья за границей: до 500 000 грн

Отдельно банк выделил операции по оплате аренды жилья и услуг проживания за границей. Для таких платежей лимит составляет до 500 000 гривен в месяц — при условии перевода с валютного счета. Сюда входят как SWIFT-переводы, так и расчеты картой.

Как сообщает UA.NEWS, новые правила уже доступны в мобильном приложении Приват24. Банк напоминает, что лимиты обновляются автоматически и не требуют дополнительных заявок или обращений от клиентов.

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