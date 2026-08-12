"Укрзализныця" временно изменила маршруты пассажирских поездов из Днепра и Каменского в западном направлении — на отдельных участках запустили автобусные трансферы, а пассажиров предупредили о задержках до семи часов.

В Днепре на этой неделе фиксируют перебои с коммунальными услугами — к проблемам с водоснабжением добавились изменения в железнодорожном сообщении. "Укрзализныця" предупредила, что поезда из Днепра и Каменского в западном направлении временно курсируют по измененным маршрутам.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", причиной стало ухудшение ситуации с безопасностью в Днепропетровской области. Из-за этого на отдельных участках организованы автобусные трансферы, предоставленные местными властями. В частности, речь идет о направлениях Кривой Рог — Днепр, Пятихатки — Днепр и Лозовая — Орелька.

Как теперь добраться до станций Каменское-Пассажирское, Верховцево, Вольногорск и Верхнеднепровск

Пассажиры, следующие поездами №32 Перемышль — Запорожье, №86 Львов — Днепр, №286 Львов — Днепр, №42 Трускавец — Днепр или №40 Солотвино — Запорожье, смогут доехать до нужной станции электропоездами из Днепра. Речь идет о следующих рейсах:

№6035 Днепр — Пост Списания (отправление в 16:42);

№6037 Днепр — Пятихатки (отправление в 17:34);

№6043 Днепр — Пятихатки (отправление в 20:20).

Что с билетами: покупать новые не придется

В "Укрзализныце" подчеркнули: пассажирам не нужно покупать новые билеты. Уже приобретенные будут действовать для посадки на электропоезд без каких-либо доплат. В компании заранее извинились за временные неудобства.

Задержки на западных рейсах: какие поезда едут с опозданием

Изменения коснулись не только местных пересадок, но и дальних рейсов. В западном направлении поезда ограничивают по Тернополю и Львову с последующей пересадкой. Вот полный перечень задержек, о которых предупредили железнодорожники:

№41/42 Днепр — Трускавец;

№87/88 Днепр — Ковель (из Ковеля отправка ориентировочно +2:30);

№83/84 Днепр — Мукачево (отправление в обратном направлении ориентировочно +2:00);

№285/286 Днепр — Львов (из Львова выедет +2:00);

№3/4 Днепр — Ужгород (в обратном направлении №29 Ужгород — Киев +1:00);

№85/86 Днепр — Львов (из Львова №128 выедет +3:00);

№119/120 Днепр — Холм (Холм — Киев +7:00);

№120/119 Холм — Днепр (+2:33 из Днепра).

Что делать пассажирам

В "Укрзализныце" призвали пассажиров прибывать на станции заблаговременно, внимательно слушать объявления в поездах и на вокзалах, а также учитывать требования безопасности железнодорожников. Актуальную информацию о движении поездов можно отслеживать в официальном Telegram-канале компании и на табло вокзалов.

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