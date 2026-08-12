В Тернополе 12 августа с 9:00 до 20:00 приостановят водоснабжение на двух улицах из-за ремонта водопроводной сети. Жителям рекомендуют сделать запас воды.

Отключение воды в Тернополе затронет жителей двух улиц уже 12 августа — коммунальщики предупредили о плановых ремонтных работах, из-за которых водоснабжение будет отсутствовать в течение 11 часов.

Как сообщает «Тернопольводоканал», 12 августа с 9:00 до 20:00 будет приостановлена подача воды на двух улицах города. Причина — проведение ремонтных работ на водопроводной сети на улице Софии Стадниковой.

Какие улицы останутся без воды

Без водоснабжения временно останутся жители улицы Софии Стадниковой, а также владельцы частных жилых домов на улице Черновицкой. Другие районы Тернополя будут работать в обычном режиме — ограничения носят сугубо локальный характер.

После завершения ремонтных работ подачу воды обещают восстановить в полном объеме. Коммунальщики подчеркивают, что эти работы необходимы для обеспечения стабильного водоснабжения в будущем.

Что делать жителям

Жителям домов, которых коснется отключение, рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды на весь период ремонта — минимум на 11 часов. Стоит набрать воду как для питьевых нужд, так и для хозяйственных целей.

В «Тернопольводоканале» просят потребителей отнестись к временным неудобствам с пониманием. В случае возникновения дополнительных вопросов жители могут обращаться в контакт-центр водоканала по телефонам, указанным на официальном сайте предприятия.