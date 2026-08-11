Новые возможности поддержки для жителей Ивано-Франковской области открывает Украинский ветеранский фонд — на этот раз речь идет о компенсации расходов на товары для собственного дела.
Как сообщили в Ивано-Франковской областной военной администрации, ветераны-предприниматели региона могут получить возмещение до 20 000 гривен за уже приобретенные предметы и товары, необходимые для ведения бизнеса. Программа действует в рамках инициативы Украинского ветеранского фонда Минветеранов.
Рассчитывать на компенсацию могут ветераны войны, которые официально зарегистрированы как физические лица-предприниматели или занимаются независимой профессиональной деятельностью. Обязательное условие — наличие статуса субъекта ветеранского предпринимательства.
Кто может получить компенсацию
Программа ориентирована на ветеранов, которые уже ведут собственное дело. Это могут быть как ФОПы, так и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность — адвокаты, нотариусы, архитекторы, аудиторы и другие. Главное — иметь статус субъекта ветеранского предпринимательства, подтвержденный выпиской из Единого государственного реестра ветеранов войны.
Важно: компенсация предоставляется только за фактически понесенные расходы. То есть товары должны быть уже приобретены и оплачены. Средства не выделяют на запланированные покупки или погашение кредитов. Повторно возместить те же расходы также нельзя.
Какие документы нужны для получения компенсации
Пакет документов состоит из пяти обязательных позиций:
- копия паспорта (все страницы), ID-карточки с выпиской о месте проживания или вида на жительство в Украине;
- документ, подтверждающий статус ФОП или независимой профессиональной деятельности;
- удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;
- выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны, подтверждающая статус субъекта ветеранского предпринимательства (полученная не ранее чем за 7 дней до подачи заявления);
- чеки, банковские выписки, расходные накладные, подтверждающие оплату и получение товаров.
Все платежные документы должны четко указывать, что расходы понес именно заявитель, содержать перечень приобретенных товаров и подтверждать факт их получения.
Как подать заявку: пошаговая инструкция
Подача происходит онлайн через CRM-систему Украинского ветеранского фонда. Алгоритм таков:
- Зарегистрируйтесь в CRM-системе фонда (если уже имеете учетную запись — переходите к следующему шагу).
- Подтвердите электронную почту по ссылке из письма.
- Войдите в личный кабинет и подтвердите ознакомление с Положением фонда.
- Заполните данные во вкладке «Профиль».
- Перейдите в раздел «Программы» и выберите программу «20000».
- Заполните все поля заявки и нажмите «Сохранить».
- В разделе «Документы» загрузите необходимые файлы в формате PDF.
- Проверьте внесенные данные и нажмите «Отправить».
- Подпишите загруженные документы электронной подписью, а затем — саму заявку.
После успешного подписания возле документов появится отметка «Подписано» — это означает, что заявка принята к рассмотрению.
Воспользоваться программой могут ветераны из всех громад Ивано-Франковской области. Сумма компенсации — до 20 000 гривен — покрывает значительную часть расходов на стартовые или текущие потребности бизнеса: от сырья и инструментов до офисного оборудования.
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