В августе Пенсионный фонд проводит автоматический перерасчет выплат для жителей области. Повышение коснется пенсионеров с дополнительным стажем, работающих получателей и лиц с измененной группой инвалидности.

Пенсионный фонд на Франковщине предупреждает о мошенниках, а тем временем в августе ведомство проводит автоматический перерасчет пенсий для трех категорий получателей — обращаться в отделения не нужно.

В августе 2026 года Пенсионный фонд Украины запустил плановое обновление выплат для жителей Ивано-Франковской области. Перерасчет происходит на основании данных о страховом стаже, заработке и изменениях в статусе пенсионеров, которые были внесены в систему в течение последних месяцев. Как сообщает Первый деловой, повышение коснется сразу нескольких групп получателей.

Кому пересчитают пенсию в августе

Первыми увеличенные выплаты получат пенсионеры, которым в 2026 году был зачислен дополнительный страховой стаж или подтверждены новые периоды работы. Такие обновления напрямую влияют на индивидуальный коэффициент заработка — чем больше стаж, тем выше становится размер ежемесячной пенсии.

Вторая категория — работающие пенсионеры Ивано-Франковской области. ПФУ ежегодно пересматривает их выплаты с учетом страховых взносов, уплаченных после выхода на пенсию. В августовском перерасчете учтены данные за последний отчетный период: чем дольше пенсионер работал и чем выше была его официальная зарплата, тем существеннее будет повышение.

Отдельно обновят выплаты для лиц, которым в 2026 году изменили или установили группу инвалидности. Также перерасчет касается получателей пенсий по потере кормильца — в этих случаях новые суммы начисляются после внесения соответствующих документов в личные дела.

Как проверить свой перерасчет

В ПФУ подчеркивают: обращаться в отделения не нужно — все изменения осуществляются автоматически. Пенсионерам Ивано-Франковской области достаточно зайти в личный электронный кабинет на портале Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua) или воспользоваться мобильным приложением. Там в разделе «Моя пенсия» отображается актуальный размер выплаты с учетом последнего перерасчета.

Если пенсионер не пользуется интернетом, информацию можно получить по телефону горячей линии ПФУ или непосредственно в сервисном центре Фонда по месту жительства. Никаких дополнительных заявлений подавать не нужно — система обрабатывает данные самостоятельно.

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