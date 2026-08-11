В селе Потоки Кременчугской общины завершают обустройство модульного городка для переселенцев — 50 полностью электрифицированных домов с собственной кухней и санузлом. Проживание бесплатное, прием заявок уже стартовал.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области появляется в новом формате — в селе Потоки Кременчугской общины завершают обустройство модульного городка для переселенцев. Проект реализуют за средства международных доноров и городского бюджета Кременчуга.

Как сообщает "Общественное Вещание", под застройку выделили участок площадью 42 тысячи квадратных метров. Сейчас там идет подготовка подъездных дорог, подключение электросетей и водоснабжения. Из городского бюджета на обустройство территории уже направили более 15 миллионов гривен.

Каждый дом площадью 14 квадратных метров состоит из спальни, кухни и санузла. Жилье рассчитано на одного-двух человек, полностью электрифицировано и приспособлено для проживания в любое время года.

"Они достаточно долговечны, приспособлены и для летнего, и для зимнего проживания, то есть там есть отопление электрическое, радиаторы. Это современные сип-панели, современные технологии европейские, из которых изготавливается большинство домов в Европе", — пояснил координатор центра "БФ «Диакония ЕССБ Украина»" в Полтаве Иван Чабан.

Кто финансирует проект и сколько стоит

Дома закуплены и смонтированы за счет чешской благотворительной организации "Диакония" и американского донора UMCOR (Объединенная церковь Методистов). Общая стоимость проекта — около 650 тысяч долларов на установку 50 домиков. К зиме планируют дополнительно обеспечить каждый дом автономной буржуйкой для отопления и закупить мощный генератор.

"Большой плюс в том, что здесь не общая, а своя кухня. Соответственно свой туалет с ванной. То, что человек использует ежедневно. Не нужно стоять в очереди, как это будет в общежитиях", — подчеркнул Иван Чабан.

Условия проживания и как подать заявление

Проживание в модульном городке — бесплатное. Единственное условие для жильцов — компенсация коммунальных расходов. В селе есть вся необходимая инфраструктура: школа, детский сад, магазины. Коммунальный транспорт доставляет до Кременчуга за 15 минут.

Руководитель аппарата городского головы Кременчуга Светлана Пищита сообщила, что прием заявлений от переселенцев уже начался. "Набор идет только две недели. Желающие уже есть, те, которые проживают именно в Потоках, снимают жилье. Мы не будем ждать, пока все домики заполнятся. Если будут желающие 10 семей — 10 поселили", — отметила она.

В Кременчугской общине зарегистрированы более 30 тысяч переселенцев. Завершить строительство и подключение водоснабжения и канализации планируют в этом году — на это нужно еще около месяца.

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