Жилищный фонд для переселенцев в Киевской области пополняется новыми объектами — в Кожанской громаде стартовало формирование перечня помещений коммунальной собственности, которые смогут использовать для временного проживания ВПЛ.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации по итогам визита в громаду заместительницы Министра социальной политики, семьи и единства Украины Татьяны Кириенко.

Как рассказал директор Департамента социальной защиты населения КОГА Игорь Мещан, помещения, которые планируют отдать под жилье для ВПЛ, сейчас нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. Для выполнения этих работ громада планирует привлечь благотворительный фонд «Рокада».

Экспериментальный проект: жилье для ВПЛ в сельской местности

Во время встречи отдельно обсудили реализацию экспериментального проекта по обеспечению внутренне перемещенных лиц жильем в сельской местности. Проект основан постановлением Кабинета Министров Украины от 10 июня 2026 года.

В Кожанской громаде уже зарегистрировано два дома, один из которых подан на получение субвенции. Поиском предложений по приобретению жилья на территории громады занимаются отделы градостроительства и архитектуры, а также социальной защиты населения Кожанского поселкового совета.

Бесплатное жилье для ВПЛ в сельской местности

Игорь Мещан подчеркнул, что Киевщина является одним из лидеров реализации этого проекта. Всего по области уже поданы заявки на приобретение 29 домов для размещения 87 внутренне перемещенных лиц. В сельской местности Киевщины удалось найти 100 домов, которые потенциально могут быть приобретены для расселения ВПЛ.

Социальное сопровождение переселенцев в громаде

Кроме жилищного вопроса, в Кожанской громаде действует система социальной поддержки переселенцев. На территории громады работает Центр предоставления социальных услуг, в структуре которого функционирует отделение социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания.

Сейчас там проживают 36 человек. Среди них — 10 внутренне перемещенных лиц, эвакуированных с территорий активных боевых действий на этой неделе.

Как ВПЛ могут получить жилье в рамках проекта

Механизм экспериментального проекта предусматривает, что жилье для ВПЛ приобретают органы местного самоуправления за средства государственной субвенции. Найденные дома должны соответствовать санитарным и техническим нормам, а после приобретения передаются переселенцам во временное пользование. Для получения детальной информации ВПЛ могут обращаться в отдел социальной защиты Кожанского поселкового совета или в Департамент социальной защиты населения Киевской ОГА.

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