В Кожанской территориальной громаде на Киевщине начали формирование жилищного фонда коммунальной собственности для временного размещения внутренне перемещенных лиц. Должностное лицо Минсоцполитики посетило громаду с рабочим визитом.

Жилищный фонд для переселенцев в Киевской области пополняется новыми объектами — в Кожанской громаде стартовало формирование перечня помещений коммунальной собственности, которые смогут использовать для временного проживания ВПЛ.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации по итогам визита в громаду заместительницы Министра социальной политики, семьи и единства Украины Татьяны Кириенко.

Как рассказал директор Департамента социальной защиты населения КОГА Игорь Мещан, помещения, которые планируют отдать под жилье для ВПЛ, сейчас нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. Для выполнения этих работ громада планирует привлечь благотворительный фонд «Рокада».

Экспериментальный проект: жилье для ВПЛ в сельской местности

Во время встречи отдельно обсудили реализацию экспериментального проекта по обеспечению внутренне перемещенных лиц жильем в сельской местности. Проект основан постановлением Кабинета Министров Украины от 10 июня 2026 года.

В Кожанской громаде уже зарегистрировано два дома, один из которых подан на получение субвенции. Поиском предложений по приобретению жилья на территории громады занимаются отделы градостроительства и архитектуры, а также социальной защиты населения Кожанского поселкового совета.

Игорь Мещан подчеркнул, что Киевщина является одним из лидеров реализации этого проекта. Всего по области уже поданы заявки на приобретение 29 домов для размещения 87 внутренне перемещенных лиц. В сельской местности Киевщины удалось найти 100 домов, которые потенциально могут быть приобретены для расселения ВПЛ.

Социальное сопровождение переселенцев в громаде

Кроме жилищного вопроса, в Кожанской громаде действует система социальной поддержки переселенцев. На территории громады работает Центр предоставления социальных услуг, в структуре которого функционирует отделение социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания.

Сейчас там проживают 36 человек. Среди них — 10 внутренне перемещенных лиц, эвакуированных с территорий активных боевых действий на этой неделе.

Как ВПЛ могут получить жилье в рамках проекта

Механизм экспериментального проекта предусматривает, что жилье для ВПЛ приобретают органы местного самоуправления за средства государственной субвенции. Найденные дома должны соответствовать санитарным и техническим нормам, а после приобретения передаются переселенцам во временное пользование. Для получения детальной информации ВПЛ могут обращаться в отдел социальной защиты Кожанского поселкового совета или в Департамент социальной защиты населения Киевской ОГА.

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