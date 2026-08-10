Ивано-Франковская ОГА предупредила жителей области о новой волне мошенничества в соцсетях: злоумышленники рассылают ложную информацию о якобы новых правилах начисления пенсий, чтобы выманить личные данные.

Безопасность жителей Ивано-Франковской области остается приоритетом областной власти — на этот раз речь идет о киберугрозах: в области активизировались мошенники, которые через социальные сети и мессенджеры пытаются обмануть доверчивых граждан, распространяя фейковую информацию о пенсионных выплатах.

Как сообщает Ивано-Франковская областная государственная администрация, злоумышленники распространяют в Telegram, Viber и Facebook публикации о якобы новых правилах начисления пенсионных выплат. В этих сообщениях содержатся ссылки на фишинговые сайты, маскирующиеся под официальные государственные порталы.

Схема мошенников выглядит так: человек получает сообщение о «повышении пенсии» или «перерасчете выплат по новым правилам», переходит по ссылке, где ему предлагают ввести личные данные — номер паспорта, идентификационный код, данные банковской карты. После этого мошенники получают доступ к аккаунтам жертвы и могут украсть деньги со счетов.

В ОГА подчеркивают: никаких новых правил начисления пенсий пока не введено. Вся официальная информация о пенсионных выплатах публикуется исключительно на сайте Пенсионного фонда Украины (pfu.gov.ua) и на официальных ресурсах государственных органов.

Как не стать жертвой мошенников

Специалисты по кибербезопасности советуют соблюдать несколько простых правил, чтобы уберечь свои данные и деньги:

Не переходите по подозрительным ссылкам, даже если сообщение пришло от знакомого человека.

Проверяйте информацию о пенсионных выплатах только на официальном сайте Пенсионного фонда — pfu.gov.ua.

Внимательно проверяйте адрес сайта: мошенники часто используют домены, похожие на официальные, но с незначительными отличиями (лишние буквы, другая доменная зона).

Никогда не сообщайте никому свои пароли, CVV-коды, PIN-коды и другие конфиденциальные данные.

При получении подозрительного сообщения — немедленно обращайтесь в киберполицию по номеру 0-800-505-170.

В Ивано-Франковской ОГА призывают жителей области быть бдительными и предупреждать о таких схемах своих родственников, особенно людей старшего возраста, которые чаще всего становятся жертвами подобных мошеннических схем.

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