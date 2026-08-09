Водоснабжение приостановят с 10:00 10 августа до 09:00 11 августа — без воды останутся целые микрорайоны и десятки улиц.

В Черновцах из-за аварийной ситуации на водоводе временно приостановят водоснабжение в части города. Как сообщает Черновицкий городской совет, без воды останутся жители двух крупных микрорайонов — Садгора и Каличанка, а также ряда прилегающих улиц.

Отключение начнется в 10:00 10 августа и продлится до 09:00 11 августа 2026 года. То есть воды не будет почти сутки — 23 часа подряд. Коммунальщики предупреждают: сразу после завершения ремонтных работ подача воды возобновится, однако возможны временные перебои с давлением в первые часы.

Какие микрорайоны и улицы под отключение

Под отключение попадают микрорайоны Садгора и Каличанка, а также улицы, расположенные в зоне питания этого водовода. Полный перечень адресов городской совет обещает обнародовать дополнительно на официальных ресурсах.

Причина — аварийная ситуация на водоводе, которая требует неотложного ремонта. Без отключения воды провести работы технически невозможно, подчеркивают в горсовете. Ремонтная бригада будет работать в усиленном режиме, чтобы завершить все как можно быстрее.

Что делать жителям

Коммунальщики советуют заранее сделать запас воды для питьевых и бытовых нужд. Для питья и приготовления пищи на одного человека нужно не менее 2-3 литров в сутки, для санитарных нужд — еще 5-7 литров.

Воду можно набрать в чистые пластиковые бутылки, канистры, ведра и другие емкости. Также стоит заранее наполнить ванну — эта вода пригодится для технических нужд. Если у вас электрический бойлер, наполните его до отключения.

Куда обращаться в случае проблем

В случае возникновения дополнительных вопросов жители могут обращаться в контакт-центр Черновицкого городского совета по номеру 15-80 (со стационарных телефонов бесплатно) или на горячую линию водоканала. Актуальную информацию о ходе ремонтных работ будут публиковать в официальном Telegram-канале горсовета.

В горсовете извиняются за временные неудобства и заверяют: сразу после завершения ремонта водоснабжение восстановят в полном объеме.