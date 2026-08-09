С августа стоимость проезда в большинстве столичных маршруток выросла до 25 гривен, а коммунальный транспорт получил новый пересадочный билет за 60 грн. Эксперты предупреждают: подорожание может привести к оттоку кадров из медицинских учреждений Киева.

Подорожание проезда в Киевской области получило новый виток в августе — стоимость поездки в большинстве маршруток подскочила сразу на 5 гривен, и теперь пассажиры вынуждены отдавать 25 грн за разовый билет.

Это уже второе повышение тарифов за 2026 год. В марте цена проезда выросла с 15 до 20 гривен, а с 1 августа — еще на 5 гривен. Как сообщает издание LYBID34 со ссылкой на главу Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игоря Моисеенко, среди основных причин — подорожание топлива, расходы на ремонт и запчасти, а также острый дефицит водителей из-за проблем с бронированием.

Впрочем, не все маршруты перешли на новый тариф. На коротких рейсах — например, №240 и №241 в районе Лесного массива — проезд пока остается на уровне 20 гривен.

Новый пересадочный билет за 60 грн

Одновременно с подорожанием маршруток в коммунальном транспорте столицы — метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и фуникулере — ввели пересадочный QR-билет стоимостью 60 гривен. Он позволяет совершать неограниченное количество пересадок в течение 90 минут с момента первой валидации. Приобрести его можно в приложении «Киев Цифровой» или в терминалах самообслуживания.

Санитарка отдаст десятую часть зарплаты только на дорогу

HR-эксперт Татьяна Пашкина в комментарии Delo.ua отметила: чем ниже зарплата, тем больнее бьют транспортные расходы. Например, санитарка в Киеве получает около 15 000 грн. За 20 рабочих дней только на проезд туда и обратно по 25 грн уйдет 1000 грн — почти 7% месячного дохода. А если маршрут предполагает пересадку, сумма удваивается.

«Если у библиотекаря заработная плата 12 тыс. грн и мы имеем условно 20 рабочих дней, даже туда и обратно по 30 грн — это 60 грн в день. За 20 дней это 1200 грн, то есть около 10% от заработной платы», — привела пример Пашкина.

Особенно уязвимой категорией эксперт назвала медицинских работников. Санитарки, младший медперсонал, лаборанты — люди, чей труд критически важен для больниц, — получают одни из самых низких зарплат в столице. И когда половина дохода уходит на коммуналку и питание, дополнительные 1000–2000 грн на транспорт становятся «последней каплей».

Работодатели вынуждены реагировать

По словам Пашкиной, часть работодателей уже ищет выходы: кто-то вводит транспортную надбавку — условную тысячу гривен к зарплате, кто-то оплачивает проездные, а кто-то организует развоз работников. Однако в бюджетной сфере, в частности в медицине, такие решения требуют централизованных изменений, которые пока не приняты.

Глава Киевского городского совета профсоюзов Татьяна Орисенко ранее заявляла, что на столе переговоров лежат три варианта стоимости проезда в коммунальном транспорте, в частности компромиссный максимум 20 гривен и обоснованный минимум 15 гривен. Однако пока дискуссия продолжается, а тарифы уже выросли.

Что это значит для пациентов киевских больниц

Если тенденция сохранится, больницы столицы рискуют столкнуться с нехваткой санитарок и младшего медперсонала уже в ближайшие месяцы. Часть работников будет искать работу ближе к дому — в поликлиниках, частных кабинетах или вообще сменит профессию. Для пациентов это означает увеличение нагрузки на тех, кто останется, и потенциальное снижение качества ухода.

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