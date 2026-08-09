В Сумах провели серию информационных встреч для жителей домов, пострадавших во время ночной атаки 6 августа. Людям объяснили, как зафиксировать повреждения и получить компенсацию по программе «єВідновлення».

Помощь пострадавшим от обстрелов на Сумщине продолжают расширять — на этот раз представители Сумского городского совета совместно со специалистами профильных подразделений и благотворительным фондом «Право на защиту» провели серию информационных встреч для жителей домов, пострадавших в результате российской атаки.

Встречи состоялись после того, как в ночь на 6 августа вражеские дроны атаковали жилые кварталы Сум. Взрывной волной и осколками повреждены окна, балконы, кровли и фасады сразу нескольких многоэтажек.

Что рассказали жителям

Специалисты подробно объяснили жителям алгоритм действий после попадания: от фиксации повреждений до получения денежной компенсации. Отдельное внимание уделили государственной программе «єВідновлення», через которую пострадавшие могут получить средства на ремонт жилья.

Как сообщает издание «Панорама», во время встреч участникам разъяснили порядок работы комиссии по обследованию поврежденного имущества, механизм подачи заявлений через приложение «Дія» и перечень документов, необходимых для оформления компенсации.

Представители БФ «Право на защиту» также предоставили информацию о возможностях дополнительной правовой поддержки — в частности, бесплатные консультации юристов по восстановлению документов на недвижимость, если они были утеряны или уничтожены во время обстрела.

Как подать заявку на компенсацию через «єВідновлення»

Чтобы получить компенсацию, жителям поврежденных домов необходимо выполнить несколько шагов:

Зафиксировать повреждения — сделать фото и видео сразу после обстрела;

Сообщить о разрушениях в полицию, ГСЧС или орган местного самоуправления;

Подать информационное сообщение о поврежденном имуществе через приложение «Дія» или ЦНАП;

Дождаться обследования комиссией, которая составит акт с указанием объема повреждений;

Подать заявление на компенсацию через «Дію» — средства поступят на специальную карту «єВідновлення».

В конце каждой встречи специалисты провели индивидуальные консультации, отвечая на конкретные вопросы жителей о сроках рассмотрения заявлений, размере компенсации и особенностях восстановления балконов и оконных конструкций.

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