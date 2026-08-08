КП «Черновцыводоканал» подало в горсовет проект нового тарифа — вместо 63,56 грн за кубометр предлагают 85,54 грн. Рост составит более 34%, но окончательное решение еще не принято.

Коммунальное предприятие «Черновцыводоканал» подало в Черновицкий городской совет новые расчеты тарифа на централизованное водоснабжение и водоотведение. Как сообщает С4, это ежегодная процедура, предусмотренная законодательством, однако на этот раз цифры могут неприятно удивить горожан.

Сейчас черновчане платят 63,56 грн за кубометр воды (вместе с водоотведением). Водоканал предлагает повысить эту сумму до 85,54 грн. Таким образом, рост составит 21,98 грн, или более 34%.

Генеральный директор КП «Черновцыводоканал» Иван Рус объяснил, что предприятие вынуждено пересматривать тариф из-за существенного роста расходов. «Этот тариф еще не утвержден. Он еще никуда не движется, пока не будет осуществлена проверка работниками, которые за это отвечают», — подчеркнул руководитель.

По его словам, во время предыдущей корректировки учли увеличение зарплат и стоимости горючего. Теперь в калькуляцию добавили еще несколько факторов: «В частности, это расходы на электрическую энергию, ремонтные материалы, амортизацию, налоги, финансовые обязательства как водоканала по обычным проектам, так и по международным проектам».

Самым большим драйвером подорожания на предприятии называют электроэнергию. Она составляет более 16% в структуре тарифа, а общий рост расходов на нее для водоканала оценивают ориентировочно в 30 миллионов гривен.

Когда примут окончательное решение

Поданные расчеты должны сначала проверить специалисты городского совета. После этого окончательное решение по тарифу будет принимать исполнительный комитет Черновицкого городского совета. В водоканале подчеркивают: пока это лишь расчетное предложение, и говорить о конкретных сроках введения нового тарифа рано. Ожидается, что новые цены могут заработать в 2027 году.

Что делать черновчанам

Пока тариф не утвержден, потребители продолжают оплачивать услуги по действующим расценкам — 63,56 грн за кубометр. Если исполком примет повышение, о новых цифрах официально сообщат через сайт городского совета и «Черновцыводоканала». Никаких дополнительных действий от потребителей не потребуется — перерасчет в платежках произойдет автоматически.

Черновцы — не единственный город, где пересматривают тарифы на воду. Подобные процессы идут в Харькове, Днепре, Кропивницком и других городах Украины.