КП «Чернівціводоканал» подало до міськради проект нового тарифу — замість 63,56 грн за кубометр пропонують 85,54 грн. Зростання становитиме понад 34%, але остаточне рішення ще не ухвалене.

Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» подало до Чернівецької міської ради нові розрахунки тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення. Як повідомляє С4, це щорічна процедура, передбачена законодавством, однак цього разу цифри можуть неприємно здивувати містян.

Наразі чернівчани платять 63,56 грн за кубометр води (разом із водовідведенням). Водоканал пропонує підвищити цю суму до 85,54 грн. Тобто зростання становитиме 21,98 грн, або понад 34%.

Генеральний директор КП «Чернівціводоканал» Іван Рус пояснив, що підприємство змушене переглядати тариф через суттєве зростання витрат. «Цей тариф ще не затверджений. Він ще нікуди не рухається, поки не буде здійснено перевірку працівниками, які за це відповідають», — наголосив керівник.

За його словами, під час попереднього коригування врахували збільшення зарплат та вартості пального. Тепер до калькуляції додали ще кілька чинників: «Зокрема, це витрати на електричну енергію, ремонтні матеріали, амортизацію, податки, фінансові зобов'язання як водоканалу за звичайними проєктами, так і за міжнародними проєктами».

Найбільшим драйвером подорожчання на підприємстві називають електроенергію. Вона становить понад 16% у структурі тарифу, а загальне зростання витрат на неї для водоканалу оцінюють орієнтовно у 30 мільйонів гривень.

Коли ухвалять остаточне рішення

Подані розрахунки мають спочатку перевірити фахівці міської ради. Після цього остаточне рішення щодо тарифу ухвалюватиме виконавчий комітет Чернівецької міської ради. У водоканалі наголошують: наразі це лише розрахункова пропозиція, і говорити про конкретні терміни запровадження нового тарифу зарано. Очікується, що нові ціни можуть запрацювати у 2027 році.

Що робити чернівчанам

Поки тариф не затверджений, споживачі продовжують оплачувати послуги за чинними розцінками — 63,56 грн за кубометр. Якщо виконком ухвалить підвищення, про нові цифри офіційно повідомлять через сайт міської ради та «Чернівціводоканалу». Жодних додаткових дій від споживачів не вимагатиметься — перерахунок у платіжках відбудеться автоматично.

Чернівці — не єдине місто, де переглядають тарифи на воду. Подібні процеси тривають у Харкові, Дніпрі, Кропивницькому та інших містах України.