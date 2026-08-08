У Зимноводівській громаді на Львівщині стався прорив магістрального водопроводу — комунальники обіцяють відновити подачу води до ранку 8 серпня.

Проблеми з водопостачанням на Львівщині загострилися через нову аварію — у селі Бартатів Зимноводівської громади стався прорив магістрального водогону діаметром 900 мм, через що низка населених пунктів залишилася без централізованої подачі води.

Як повідомляє LVIV.MEDIA, аварія трапилася в п'ятницю, 7 серпня, на водогоні «Городок — Львів». Попри несприятливі погодні умови, ремонтні бригади одразу виїхали на місце пошкодження та розпочали невідкладні роботи.

Які населені пункти залишилися без води

Магістральний водогін «Городок — Львів» є ключовим елементом системи водопостачання для значної частини Львівського району. Через прорив труби діаметром 900 міліметрів без води опинилися мешканці щонайменше семи населених пунктів.

Зокрема, водопостачання припинено у Зимній Воді, Бартатові, Лапаївці, Холодновідці, Конопниці, Суховолі та Городку. Також перебої з водою можуть відчувати жителі інших населених пунктів, підключених до цього водогону.

Коли обіцяють відновити водопостачання

Комунальні служби вже працюють над ліквідацією аварії. За інформацією Зимноводівської ОТГ, орієнтовний час відновлення водопостачання — 8 серпня о 08:00. Втім, через складні погодні умови терміни можуть коригуватися.

Водогін «Городок — Львів» забезпечує водою значну частину Львівського району, тож аварія такого масштабу — серйозний виклик для місцевих комунальників. Наразі ремонтні бригади докладають максимум зусиль, аби якомога швидше повернути воду в оселі мешканців.

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