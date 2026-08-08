Проблеми з водопостачанням на Львівщині загострилися через нову аварію — у селі Бартатів Зимноводівської громади стався прорив магістрального водогону діаметром 900 мм, через що низка населених пунктів залишилася без централізованої подачі води.

Як повідомляє LVIV.MEDIA, аварія трапилася в п'ятницю, 7 серпня, на водогоні «Городок — Львів». Попри несприятливі погодні умови, ремонтні бригади одразу виїхали на місце пошкодження та розпочали невідкладні роботи.

Які населені пункти залишилися без води

Магістральний водогін «Городок — Львів» є ключовим елементом системи водопостачання для значної частини Львівського району. Через прорив труби діаметром 900 міліметрів без води опинилися мешканці щонайменше семи населених пунктів.

Зокрема, водопостачання припинено у Зимній Воді, Бартатові, Лапаївці, Холодновідці, Конопниці, Суховолі та Городку. Також перебої з водою можуть відчувати жителі інших населених пунктів, підключених до цього водогону.

Вода, водопровід

Коли обіцяють відновити водопостачання

Комунальні служби вже працюють над ліквідацією аварії. За інформацією Зимноводівської ОТГ, орієнтовний час відновлення водопостачання — 8 серпня о 08:00. Втім, через складні погодні умови терміни можуть коригуватися.

Водогін «Городок — Львів» забезпечує водою значну частину Львівського району, тож аварія такого масштабу — серйозний виклик для місцевих комунальників. Наразі ремонтні бригади докладають максимум зусиль, аби якомога швидше повернути воду в оселі мешканців.

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