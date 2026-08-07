З 1 серпня 2026 року для отримання післяплати у відділеннях "Укрпошти" клієнти зобов'язані називати свій ідентифікаційний код — такі зміни запровадили після планової перевірки Національного банку України.

Комунальні тарифи в серпні знову зросли в більшості регіонів, а тепер зміни торкнулися й поштових сервісів — "Укрпошта" запровадила нові правила оформлення післяплати, які стосуються абсолютно всіх клієнтів без винятку.

Як повідомляє видання Blik із посиланням на керівника "Укрпошти" Ігоря Смілянського, згідно з рішенням НБУ тепер абсолютно всі перекази з післяплатою — починаючи з першої гривні — потребують зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП). Це правило є єдиним і обов'язковим для всіх поштових операторів України, а не лише для державного підприємства.

Порядок фіксації податкового номера залежатиме від суми переказу. При операціях до 5000 гривень "Укрпошта" не вимагатиме документального підтвердження — працівник запише код зі слів клієнта. Якщо ж сума післяплати перевищує 5000 гривень, надання офіційного документа з РНОКПП стане обов'язковою умовою для проведення платежу.

Чому НБУ зобов'язав вказувати ідентифікаційний код

За словами Ігоря Смілянського, поштовий оператор діяв виключно на основі вимог за результатами планової перевірки НБУ, після якої був змушений тимчасово змінити процеси з 1 серпня. Керівник компанії зауважив, що попередній досвід інспекцій свідчить: Нацбанк використовує максимально консервативний підхід, і якщо є дискреція — вказувати чи не вказувати повний номер, — під час перевірок регулятор наполягатиме на повному відображенні даних.

"На думку Укрпошти, та і враховуючи досвід попередніх перевірок, якщо є дискреція вказувати повний номер чи не вказувати, то під час перевірок НБУ точно напише, що мали вказувати, і буде посилатися на ваші документи на сайті", — підкреслив Смілянський.

Водночас у компанії повідомили й хорошу новину: "Укрпошта" не друкуватиме персональні дані у чеках під час оплати житлово-комунальних послуг — газу, води, тепла та електроенергії. Відповідного рішення вдалося домогтися в інтересах громадян, і наразі вже розробляється технічне рішення.

Як підготуватися до візиту на пошту

Для клієнтів "Укрпошти" нові правила означають просту, але важливу зміну: перед походом у відділення варто мати при собі ідентифікаційний код. Якщо сума післяплати не перевищує 5000 гривень — достатньо просто пам'ятати або мати записаним свій РНОКПП. Для більших сум знадобиться оригінал або копія документа, де цей номер зазначений: паспорт (ID-картка), картка платника податків або довідка з податкової.

Для інших платежів — оплати інтернету, дитячих садків, поповнення мобільного чи банківських карток — порядок ідентифікації залишається незмінним. Наразі "Укрпошта" запрошує Нацбанк та інших учасників ринку до відкритого діалогу, щоб остаточно закріпити єдиний, зрозумілий і безпечний для споживачів порядок оформлення квитанцій.

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