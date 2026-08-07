У Рівному вранці 7 серпня через пошкодження водопроводу тимчасово припинили водопостачання на шести вулицях. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії.

Комунальні тарифи у Рівненській області залишаються в центрі уваги — цього разу мешканці Рівного зіткнулися з іншою комунальною проблемою: через аварію на водопроводі частина вулиць міста залишилася без водопостачання.

Як повідомляє «Рівнеоблводоканал», пошкодження водопроводу сталося вранці 7 серпня. З 10:30 фахівці припинили подачу води для мешканців одразу шести вулиць. На місці аварії вже працює ремонтна бригада.

Води немає за такими адресами:

вул. Ніла Хасевича;

вул. Небесної Сотні, 34;

вул. Привокзальна, 1, 3А та 3Б;

вул. Григорія Сковороди;

вул. Барона Штейнгеля;

вул. Жоліо-Кюрі.

Комунальники запевняють, що докладають усіх зусиль, аби усунути аварію в найкоротші терміни. Про точний час відновлення водопостачання наразі не повідомляють — про завершення ремонту мешканців поінформують додатково.

Де взяти питну воду, поки триває ремонт

Поки комунальники ліквідовують пошкодження, рівнянам радять заздалегідь подбати про запас води для побутових потреб. Якщо ж терміново потрібна питна вода, її можна замовити через диспетчерську службу «Рівнеоблводоканалу».

Для замовлення питної води телефонуйте за номерами: (0362) 62-32-15 або 050 375 40 70.

У підприємстві просять мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей — аварійно-відновлювальні роботи необхідні для забезпечення стабільної роботи водопровідної мережі міста.