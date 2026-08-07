Комунальні тарифи у Рівненській області залишаються в центрі уваги — цього разу мешканці Рівного зіткнулися з іншою комунальною проблемою: через аварію на водопроводі частина вулиць міста залишилася без водопостачання.
Як повідомляє «Рівнеоблводоканал», пошкодження водопроводу сталося вранці 7 серпня. З 10:30 фахівці припинили подачу води для мешканців одразу шести вулиць. На місці аварії вже працює ремонтна бригада.
Води немає за такими адресами:
- вул. Ніла Хасевича;
- вул. Небесної Сотні, 34;
- вул. Привокзальна, 1, 3А та 3Б;
- вул. Григорія Сковороди;
- вул. Барона Штейнгеля;
- вул. Жоліо-Кюрі.
Комунальники запевняють, що докладають усіх зусиль, аби усунути аварію в найкоротші терміни. Про точний час відновлення водопостачання наразі не повідомляють — про завершення ремонту мешканців поінформують додатково.
Де взяти питну воду, поки триває ремонт
Поки комунальники ліквідовують пошкодження, рівнянам радять заздалегідь подбати про запас води для побутових потреб. Якщо ж терміново потрібна питна вода, її можна замовити через диспетчерську службу «Рівнеоблводоканалу».
Для замовлення питної води телефонуйте за номерами: (0362) 62-32-15 або 050 375 40 70.
У підприємстві просять мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей — аварійно-відновлювальні роботи необхідні для забезпечення стабільної роботи водопровідної мережі міста.