6 серпня через аномальну спеку у Львові сталася аварія на електромережі 110 кВ. Без світла залишилися мешканці центральної частини міста, Франківського району та мікрорайону Новий Львів.

Дефіцит продуктів у Львівській області через спеку — не єдина проблема регіону: 6 серпня частина Львова залишилася без електропостачання через аварію на мережі, спричинену аномально високою температурою повітря.

Як повідомили у Львівській міській раді, через аварійне відключення в мережі 110 кВ, викликане спекою, частково знеструмлено споживачів одразу в кількох районах міста. Йдеться про центральну частину Львова, Франківський район та мікрорайон Новий Львів.

На місці аварії працюють бригади «Львівобленерго». У міськраді також попередили про можливі перебої в русі електротранспорту — тролейбусів і трамваїв — на час проведення ремонтних робіт.

Коли повернуть світло

Спочатку відновити електропостачання планували протягом години після аварії. Однак пізніше в міськраді уточнили: аварійні роботи тривають, і точний час повного відновлення наразі не називають.

Ситуація ускладнюється тим, що аномальна спека у Львові тримається вже кілька днів. Температура повітря вдень сягає понад +35°C, що створює додаткове навантаження на енергомережу через масове використання кондиціонерів.

Що робити під час аварійного відключення

Мешканцям знеструмлених районів радять тримати напоготові павербанки та ліхтарики, за можливості — запастися водою. Про відновлення електропостачання «Львівобленерго» обіцяє повідомляти через офіційні канали.

Раніше Politeka повідомляла, підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області: яку ціну доведеться заплатити.

Також Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО в Львівській області: які варіанти доступні для жителів.

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області: як змінилася ціна.