6 августа из-за аномальной жары во Львове произошла авария на электросети 110 кВ. Без света остались жители центральной части города, Франковского района и микрорайона Новый Львов.

Дефицит продуктов во Львовской области из-за жары — не единственная проблема региона: 6 августа часть Львова осталась без электроснабжения из-за аварии на сети, вызванной аномально высокой температурой воздуха.

Как сообщили во Львовском городском совете, из-за аварийного отключения в сети 110 кВ, вызванного жарой, частично обесточены потребители сразу в нескольких районах города. Речь идет о центральной части Львова, Франковском районе и микрорайоне Новый Львов.

На месте аварии работают бригады «Львовоблэнерго». В горсовете также предупредили о возможных перебоях в движении электротранспорта — троллейбусов и трамваев — на время проведения ремонтных работ.

Когда вернут свет

Изначально восстановить электроснабжение планировали в течение часа после аварии. Однако позже в горсовете уточнили: аварийные работы продолжаются, и точное время полного восстановления пока не называют.

Ситуация осложняется тем, что аномальная жара во Львове держится уже несколько дней. Температура воздуха днем достигает более +35°C, что создает дополнительную нагрузку на энергосеть из-за массового использования кондиционеров.

Что делать при аварийном отключении

Жителям обесточенных районов советуют держать наготове павербанки и фонарики, по возможности — запастись водой. О восстановлении электроснабжения «Львовоблэнерго» обещает сообщать через официальные каналы.

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