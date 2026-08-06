В Ужгороде из-за аварии на водопроводе приостановили водоснабжение — без воды остались жители левобережной части города и части правобережья. Коммунальщики уже работают на месте порыва.

Коммунальная ситуация в Ужгороде обострилась из-за новой аварии — 6 августа на водопроводе произошел порыв, который оставил без водоснабжения значительную часть областного центра Закарпатья.

Как сообщает «Карпатский объектив», аварийно-восстановительные работы проводятся на улице Станционной. Именно там произошел порыв магистрального водопровода, из-за чего давление в системе резко упало.

Без воды оказались жители левобережной части Ужгорода, а также часть правобережья. Коммунальные службы города оперативно выехали на место аварии, чтобы оценить масштабы повреждения и начать ремонт.

Что известно о ходе ремонтных работ

На месте порыва уже работают бригады водоканала. По предварительной информации, речь идет о серьезном повреждении трубы, требующем замены участка водопровода. Точные сроки завершения ремонта пока не называют, однако коммунальщики обещают восстановить подачу воды, как только это станет технически возможным.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие и по возможности сделать запас питьевой воды. Для жителей, оказавшихся в самой сложной ситуации, городские власти могут организовать подвоз воды — об этом сообщат дополнительно через официальные каналы Ужгородского городского совета.

Как действовать жителям, пока нет воды

Если ваш адрес попал в зону отключения, стоит:

перекрыть краны, чтобы избежать затопления после восстановления подачи;

сделать запас воды для питьевых и бытовых нужд;

следить за обновлениями на официальном сайте Ужгородского городского совета и в телеграм-канале водоканала.

После восстановления водоснабжения воду рекомендуется кипятить в течение первых часов — это стандартная практика после ремонтных работ на магистралях.

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