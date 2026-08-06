В Ромнах Сумской области вечером 5 августа произошла авария на водозаборе — весь город остался без централизованного водоснабжения. Коммунальщики работают над ликвидацией последствий.

Коммунальная ситуация в Сумской области обостряется — в Ромнах из-за аварии на водозаборе весь город остался без централизованного водоснабжения.

Вечером 5 августа, около 21:30, в Ромнах полностью прекратили подачу воды. Причиной стала аварийная ситуация на городском водозаборе, о чем сообщили на коммунальном предприятии «Горводоканал» Роменского городского совета.

По информации коммунальщиков, без воды остались все абоненты города — и жилые дома, и предприятия, и социальные объекты. Водоснабжение прекращено полностью, без каких-либо исключений.

Когда восстановят воду

В КП «Горводоканал» пока не называют точных сроков восстановления водоснабжения. Подачу воды обещают вернуть сразу после завершения ремонтных работ на водозаборе. На предприятии извинились перед жителями за временные неудобства и призвали с пониманием отнестись к ситуации.

Что делать жителям

На время отключения роменчанам рекомендуют сделать запас воды для питьевых и бытовых нужд. Стоит заранее набрать воду в емкости, если подача ненадолго восстановится. Также можно воспользоваться бюветами или пунктами розлива питьевой воды, если они есть в городе.

Актуальную информацию о ходе ремонтных работ и ориентировочном времени восстановления водоснабжения коммунальщики обещают сообщать дополнительно через официальные каналы КП «Горводоканал».